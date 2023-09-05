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台南每坪百萬地做夜市 議員現勘質疑市長曼哈頓夢想

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
業者申請利用台南市東區南紡購物中心旁國防部土地設置大益夜市，台南市議會財金委員會今天現勘，質疑停車位不足。記者鄭惠仁／攝影
業者申請利用台南市東區南紡購物中心旁國防部土地設置大益夜市，台南市議會財金委員會今天現勘，質疑停車位不足。記者鄭惠仁／攝影

台南市東區大東夜市糾紛未平，位於東區平實段每坪近百萬元行情的大益夜市趁勢而起，土地為國防部所有，並為商業區，因國防部已同意讓業者做夜市，市場處上月審查通過並公告。市議會今天現勘，質疑車位不夠，且不應把附近公共設施的停車位當做夜市車位，並要求召開說明會，聽取里民的聲音。

業者表示，攤位固定，以要求攤商不能把汽車停在汽車格位內，要讓給消費者使用；若汽車停車位不夠時，機車格位有空間，也可停汽車。市場處表示，公告結束後開會審查，若可改善卻未在期限內改善，會撤銷申請，若有確實改善才會給許可。

台南夜市是觀光客愛造訪景點，更有「大大武花大武花」一周營業口訣，但有不少違法爭議，位在台南紡織購物中心對面的「大益夜市」，經多年紛擾，業者向市府夜市審議委員會提申請，日前審查通過公告1個月，但仍要取得「設置許可」才能營業。

大益夜市位置緊鄰台南紡織購物中心，為南市未來副都心，此處近年來地價飆漲，好的地段已飆到每坪超過1百萬元，附近的新公寓大樓已是5字頭，還有喊到6字頭。在此精華地段設置夜市，看法分歧，有人贊成、有人反對，當地居民認為會帶來交通、噪音、髒亂等問題。

台南市議會財經委員會今天現勘大益夜市，了解停車位配置是否能滿足需求，大益夜市管理委員會表示，攤位畫設513格，另有自設汽車停車格125格、機車格525格；且有附近平實公園地下停車場、東光停車場、後甲里停車場以及路邊汽車停車位有979格，可滿足需求。

市議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、蔡宗豪、蔡秋蘭、李宗霖及曾培雅、曾之婕的服務處都有到場，王家貞反對設置，但強調不是反商，而是市長黃偉哲曾表示要打造此地為台南曼哈頓區，卻要做夜市；一旦作夜市，未來土地要收回來就很難，也讓重劃區價值受到影響。

蔡育輝說，既然國防部同意租給業者設置夜市，希望一切依法行政，要做好交通、環境規畫，不要衍生交通、空汙、髒亂、噪音等問題；蔡淑惠也質疑停車位不足，應有更好規畫。東光里長劉金幸、後甲里長王南寶也都反映停車位不足可能帶來的問題，要求業者開說明會聽取里民的聲音。

業者申請利用台南市東區南紡購物中心旁國防部土地設置大益夜市，台南市議會財金委員會今天現勘，質疑停車位不足。記者鄭惠仁／攝影
業者申請利用台南市東區南紡購物中心旁國防部土地設置大益夜市，台南市議會財金委員會今天現勘，質疑停車位不足。記者鄭惠仁／攝影
業者申請利用台南市東區南紡購物中心旁國防部土地設置大益夜市，台南市議會財金委員會今天現勘，質疑停車位不足。記者鄭惠仁／攝影
業者申請利用台南市東區南紡購物中心旁國防部土地設置大益夜市，台南市議會財金委員會今天現勘，質疑停車位不足。記者鄭惠仁／攝影

夜市 台南 國防部

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