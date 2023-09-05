快訊

賣爆了！華為Mate 60 Pro供應鏈曝光 國產化率逾90%

總裁任正非：華為是儲備人才 不儲備美元

上百例中國「遊客」跑進美軍基地，潛在間諜隱憂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女力職場出頭天 二寶媽考取消防設備士證照成功轉職

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
女力職場出頭天，已是兩個孩子的陳囿蓉，考取消防設備士證照成功轉職。 圖 ／勞動力發展署雲嘉南分署提供
女力職場出頭天，已是兩個孩子的陳囿蓉，考取消防設備士證照成功轉職。 圖 ／勞動力發展署雲嘉南分署提供

女力職場出頭天；勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練班學員陳囿蓉，在丈夫支持下決定跨領域轉職，報名參加消防安全設備管理班，半年內成功結訓，包括她在內9名學員也共同考取消防設備士證照，及格率47.3%，大幅優於全國及格率16.3%。

已是兩個孩子的33歲陳囿蓉，學的是企業管理，出社會從事會計及行政工作，婚後看著先生辛苦創業，逐漸了解消防行業雖然競爭，但有一定技術門檻，只要肯下工夫學，未來就不容易被取代。

陳囿蓉在取得家人支持，毅然做出轉職決定，她先報名雲嘉南分署職前訓練班，從零開始累積專業知識及技能。在840小時密集訓練中慢慢脫胎換骨。

陳囿蓉說，職訓師曾議鋒授課內容很紮實，除消防法規、警報/避難/水系統消防設備、消防電氣、電腦輔助繪圖、配管等學科知識，在分署還有設備可以實際上手操作及練習。

她順利考取消防設備士證照及結訓後，她加入永昇消防公司，用實力得到客戶信任，囿蓉鼓勵同樣想入行或轉職的女性朋友「努力學習、創造自己的價值，就不用擔心被取代」。

「一技在身，受用無窮。」劉邦棟也鼓勵待業中女性，如果對未來職涯沒有方向，不如先來職訓學專長，分署辦理職前訓練不僅免學費，也有近40種課程可選擇。

劉邦棟補充，該班學員結訓可從事消防設備檢修/維護/監工人員、機電保養人員等，擁有消防設備士證照，新人起薪30K起，若技術純熟，薪水彈性空間大，40K至60K以上不是問題。

女力職場出頭天，已是兩個孩子的勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練班學員陳囿蓉，考取消防設備士證照成功轉職。圖 ／勞動力發展署雲嘉南分署提供
女力職場出頭天，已是兩個孩子的勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練班學員陳囿蓉，考取消防設備士證照成功轉職。圖 ／勞動力發展署雲嘉南分署提供

門檻 客戶

延伸閱讀

軍人轉職當刑警 員林警分局拚命三郎獲選刑事績優人員

勞動部雲嘉南分署首與火鍋業合作 媒合助中高齡就業

40歲單身女煩惱工作轉職 探究賺錢與壓力間的抉擇

高齡無懼！ 69歲機械廠組長被勸退 以經驗優勢重回職場

相關新聞

女力職場出頭天 二寶媽考取消防設備士證照成功轉職

女力職場出頭天；勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練班學員陳囿蓉，在丈夫支持下決定跨領域轉職，報名參加消防安全設備管理班，半年...

雨傘節登場！民雄大士爺祭首日九尺三吋大士爺坐鎮監普

嘉義縣民雄大士爺祭今晨5點隨九尺三吋大士爺紙糊神尊開光後，連3天大士爺文化祭正式登場，將吸引全台各地遊客前來參與一年一度...

新住民媽媽喪偶扛家計 就業中心幫助精進工作又給補貼

雲林縣陸籍新住民媽媽蘇惠珊，3年前不幸喪偶，原本美滿的生活變了調，一人扛起家計扶養兩幼小子女，原在大陸從事珠寶生意的她嫁...

歲計賸餘6億如何花？黃敏惠喊話中央埋單鐵路高架工程款

嘉義市議會上午審查嘉市審計室，提出的去年度嘉市總決算暨附屬單位決算及審核報告，市府歲入歲出賸餘6億2361萬餘元，議員孫...

台南打造遊艇觀光海洋城市 坐遊艇、看演唱會、逛市集

台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，9、10兩日將在亞果安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲今天表示，遊艇生活節活動精...

南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名

台南市立醫院今天宣布，10月18日與明輝社會福利慈善事業基金會在大象寬廷宴會廳舉辦「第七屆銀髮擂台show」。邀請55歲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦