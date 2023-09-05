女力職場出頭天 二寶媽考取消防設備士證照成功轉職

女力職場出頭天；勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練班學員陳囿蓉，在丈夫支持下決定跨領域轉職，報名參加消防安全設備管理班，半年內成功結訓，包括她在內9名學員也共同考取消防設備士證照，及格率47.3%，大幅優於全國及格率16.3%。

已是兩個孩子的33歲陳囿蓉，學的是企業管理，出社會從事會計及行政工作，婚後看著先生辛苦創業，逐漸了解消防行業雖然競爭，但有一定技術門檻，只要肯下工夫學，未來就不容易被取代。

陳囿蓉在取得家人支持，毅然做出轉職決定，她先報名雲嘉南分署職前訓練班，從零開始累積專業知識及技能。在840小時密集訓練中慢慢脫胎換骨。

陳囿蓉說，職訓師曾議鋒授課內容很紮實，除消防法規、警報/避難/水系統消防設備、消防電氣、電腦輔助繪圖、配管等學科知識，在分署還有設備可以實際上手操作及練習。

她順利考取消防設備士證照及結訓後，她加入永昇消防公司，用實力得到客戶信任，囿蓉鼓勵同樣想入行或轉職的女性朋友「努力學習、創造自己的價值，就不用擔心被取代」。

「一技在身，受用無窮。」劉邦棟也鼓勵待業中女性，如果對未來職涯沒有方向，不如先來職訓學專長，分署辦理職前訓練不僅免學費，也有近40種課程可選擇。

劉邦棟補充，該班學員結訓可從事消防設備檢修/維護/監工人員、機電保養人員等，擁有消防設備士證照，新人起薪30K起，若技術純熟，薪水彈性空間大，40K至60K以上不是問題。