雨傘節登場！民雄大士爺祭首日九尺三吋大士爺坐鎮監普

嘉義縣民雄大士爺祭今晨5點隨九尺三吋大士爺紙糊神尊開光後，連3天大士爺文化祭正式登場，將吸引全台各地遊客前來參與一年一度盛事，而有「雨傘節」之稱的大士爺祭，也將有許多雨傘業者及買傘民眾前往，後天7日深夜11點在千人徒步恭送大士爺「火化升天」畫下句點。

今晨6點半嘉縣長翁章梁、山區立委參選人陳冠廷、民雄鄉長林于玲及大士爺廟董事長周漳炎等地方人士循古禮恭祝大士爺聖誕祈福團拜，隨大士爺紙糊神尊在臨時安厝的大殿開光點眼後，一年一度民雄大士爺連3天文化祭正式展開。

董事長周漳炎表示，威風凜凜的觀音大士，3天化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受信眾膜拜，今天團拜眾人祈求四時無災，歡迎全國民眾共襄盛舉，一起發揚傳統文化祭典。

縣長翁章梁表示，信仰給人力量，全國各地好朋友在這幾天將湧入民雄，見證最在地特別的祭典，大家懷著虔誠、慈悲的心，向神尊祈求一切平安順利，感受安定平穩。

嘉縣府指出，相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超渡孤魂，並於農曆7月21至23日連續3天舉辦祭禮。

觀世音菩薩化身的大士爺是專管「鬼」之神，連3天祭典結束後，紙糊大士爺神像將連同山神、土地公等紙糊品火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，是罕見的宗教文化特色，民雄大士爺文化祭是台灣農曆7月四大祭典之一。