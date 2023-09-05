新住民媽媽喪偶扛家計 就業中心幫助精進工作又給補貼

雲林縣陸籍新住民媽媽蘇惠珊，3年前不幸喪偶，原本美滿的生活變了調，一人扛起家計扶養兩幼小子女，原在大陸從事珠寶生意的她嫁到台灣，並無專長，想開闢新工作，卻屢屢碰壁，經虎尾就業中心引介，終能找到可兼顧家庭孩子的合適工作，且還可領取補助，讓她感受台灣社會滿滿的溫暖。

「孩子還小，我不能倒下，更沒有傷痛的權利」3年前面臨喪夫之痛的蘇惠珊，4歲與6歲的子女成了她收拾傷痛並努力向前的力量，為撐起家計，她從全職媽媽化身為身兼父職的職業婦女，每天奔波工作，以忙碌來撫平傷痛。

34歲的她原在大陸從事珠寶銷售工作，6年前認識到大陸經商的先生，婚後來台定居，和先生一起在雲林經營餐廳，她專心操持家務和孩子，詎料老公心肌梗塞，瞬間奪走了她一生幸福。

她離開夫家獨力扶養孩子，四處尋職，歷經兩份政府救助性質的工作後，重新進入一般職場，她心想工作卻得肩負媽媽角色，往往找不到時間合適的工作，加上缺乏電腦操作能力與行政經驗，求職屢屢碰壁。

她深感心灰意冷，今年4月由虎尾就業中心「運用職場學習及再適應」及「僱用獎助措施」引薦她到劍峰工程公司從事行政助理，可一邊工作一邊提升行政技能，並可利用時間兼顧子女接送上下學，「求有再求好是一種幸福！」

就服人員今天探訪，蘇惠珊還特別打扮一番，展現專業自信，她說，這份工作是幫助她走向更好的歷程，她期計更多和她一樣遭遇的婦女或新住民媽媽，學會把自己歸零，不要錯過任何一個累積能量的機會。

虎尾就業中心主任張春美說，勞動部9月1日起推出「婦女再就業計畫」，適用對象包含本國婦女與新住民，因家庭因素退出勞動市場180日以上者，運用自主訓練獎勵、就業獎勵及工時調整獎勵等措施，協助精進技能重回職場最高可獲3萬元獎勵金，雇主如釋出職缺給婦女亦可請領每月3千元獎勵金，最長領1年，等於每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元「工時調整獎勵」，歡迎求職婦女與企業把握機會，相關資訊可洽虎尾就業中心05-6330422。