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台南打造遊艇觀光海洋城市 坐遊艇、看演唱會、逛市集

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，9、10兩日將在亞果安平遊艇碼頭登場，今天在使府啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，9、10兩日將在亞果安平遊艇碼頭登場，今天在使府啟動。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，9、10兩日將在亞果安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲今天表示，遊艇生活節活動精彩，包括演唱會、遊艇繞港體驗、特色市集與觀光論壇等。「遊艇休閒娛樂，高貴不貴」，他歡迎全國民眾這個周末來台南體驗海洋遊艇新生活。

黃偉哲在致詞時表示，台南擁有約68公里長的海岸線，具備發展海洋觀光遊憩的潛力，加上台南安平的碼頭潮差只有48公分，水域靜穩度佳，而且離市區也很近，推展親水活動或是民眾搭遊艇遊玩，都非常適合。

黃偉哲也提到，過去遊艇常讓人覺得高不可攀，但隨著國內引進遊艇越來越多，遊艇娛樂也逐漸被熟悉，為讓大眾更了解遊艇休閒產業，有機會親自乘坐遊艇徜徉大海，市府與中央交通部合作，盼藉由台南國際遊艇生活節，推廣遊艇觀光，也進一步提升安平港國際能見度。

今年首度辦理的台南國際遊艇生活節，活動內容精彩豐富，包含9月10日上午的遊艇觀光論壇，9日至10日的「遊艇繞港體驗」、「特色市集」以及「港濱演唱會」（下午 13點30 分至晚上19點30分），特別邀請林昱君Ludy Lin、溫室雜草、海豚刑警、南西肯恩、冰球樂團、LINION、吳獻、Everydaze 等共8組人氣樂團在港邊接力開唱，精彩可期。

觀旅局表示，本次遊艇生活節以台南安平亞果碼頭為中心，結合在地文化、特色市集、樂團演唱以及遊艇觀光資源，鼓勵民眾親近海洋、認識台南的海洋文化。活動當日，民眾除了可以登船參觀，欣賞遊艇內部的裝潢設計與欣賞港濱風情，還可體驗遊艇繞港(每日限定名額)，體會乘風破浪的快感。另外，現場有La Rue文創設計品牌打造超過60組的創意市集，讓遊客有得吃、有得逛又有得玩。更多活動訊息請搜尋「2023台南國際遊艇生活節」臉書粉絲專頁。

台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，9月9、10兩日將在亞果安平遊艇碼頭登場，讓遊客體驗遊艇繞港，有得吃、有得逛又有得玩。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，9月9、10兩日將在亞果安平遊艇碼頭登場，讓遊客體驗遊艇繞港，有得吃、有得逛又有得玩。記者鄭惠仁／攝影

遊艇 台南 碼頭

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