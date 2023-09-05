台南女農民拿文旦王 黃偉哲：送禮水果非台南文旦莫屬

台南文旦大賽歷經２個月賽程，得獎名單出爐，由麻豆區農友郭李春梅榮獲特等獎殊榮，市長黃偉哲今頒「文旦王」匾額。另麻豆區農友陳純仁除榮獲冠軍果園，也獲得文旦大賽頭等獎，彰顯果園及果品栽培管理的用心。

市長黃偉哲表示，台南文旦聲名遠播，口感Q彈香甜，風味令人難忘，在中秋節前幾乎都已供不應求，外銷至日本、加拿大、新加坡等地也深獲好評。希望藉文旦大賽持續提升台南文旦產業水平，也歡迎大家來台南品嘗一級棒的文旦，並和家人朋友分享美味。

農業局指出，台南首創全國最嚴謹的文旦評鑑大賽，先比「果園」再比「果品」，是相當高規格的競賽制度。今年首次於果園評鑑評選出前３名，最終由麻豆區農友陳純仁榮獲冠軍果園，陳純仁同時也獲得文旦大賽頭等獎榮耀，彰顯台南農民在果園及果品栽培管理都非常用心。

農業局長李建裕說，台南文旦大賽邁入第9屆，在專家、學者、農會與農友的協助下，文旦栽培管理技術逐年精進，許多柚農之前比賽雖尚未獲獎，但秉持屢敗屢戰的精神，不放棄每年精進自己的評鑑機會。今年獲得良等獎的農友中李志祥、李振漢、李秀蘭、施坤寶、林佩璇、邱君偉、王瑞慶，都是第一次獲獎，顯示台南每個文旦果園每名農友都具有獲獎潛力，農友積極學習新知，用心投入栽培管理，種出安全且高品質的文旦，整體評鑑成績一年比一年好。

李建裕表示，今年文旦大賽共選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名及良等獎16名，歡迎全國消費者直接與農友採購，中秋佳節將屆，季節最夯的送禮水果非台南文旦莫屬。