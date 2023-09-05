快訊

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

高雄44人吃冰中毒！衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

防癌險藏理賠眉角？癌症高危險群保醫療險掌握1+2原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市議員批棒球場職棒觀賽手肘刺痛不友善 教育處長：改善中

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市棒球場上月職棒龍獅大戰，許多球迷因座椅扶手出問題手肘刺痛，另姜姓教授臉書批球場車位、廁所不友善身障朋友；議員王浩（右）上午質詢要求新任教育處長郭添財（左）改善球場設施、觀賽品質及服務。記者魯永明／翻攝
嘉義市棒球場上月職棒龍獅大戰，許多球迷因座椅扶手出問題手肘刺痛，另姜姓教授臉書批球場車位、廁所不友善身障朋友；議員王浩（右）上午質詢要求新任教育處長郭添財（左）改善球場設施、觀賽品質及服務。記者魯永明／翻攝

嘉義市棒球場上月職棒龍獅大戰，許多球迷因座椅扶手出問題手肘刺痛，姜姓教授臉書批球場車位、廁所不友善身障朋友；市議員王浩上午質詢要求新任教育處長郭添財，改善球場設施、觀賽品質及服務；郭說，球場改善中，辦追加預算，明年度職棒開打前完成改善。

上月職棒龍獅戰吸引6219名觀眾，賽後許多觀眾反映手肘刺痛，體育場說，疑近期氣候炎熱，導致座椅扶手表面材質剝落，設施保固中，聯繫廠商改善。議員王浩上午利用審查嘉市審計室提交去年市府預算決算報告，檢討棒球場缺失。

王浩先質詢審計室主任張玫玉說，球場每場職棒賽觀賽人數5500人目標如何訂定？張玫玉說，由棒球場及教育處提目標，王浩接著針對棒球場座椅把手刺痛觀眾、未設隱形護網、不友善身障朋友觀賽等缺失，要求教育處長郭添財改善。

王浩說，審計報告指出，棒球場設備改善計畫，因內容變更及停工辦理變更設計，致執行進度未如預期，依體育署核定計畫預期效益，職棒賽每場觀賽人數至少達5500人以上，但前年及去年一軍職棒賽事參觀人數平均分別約3000、5031人，8月龍師戰6219人入場，應提高觀賽品質服務，增加更多職棒場次

郭添財說，提報球場改善計畫有評估效益，後因疫情影響，觀賽人數未如預期，近期三場職棒人數創新高，是未來努力目標，針對加裝防護網等建議，透過追加預算逐步完善棒球場設施，朝職棒標準球場努力。

針對球場座椅扶手問題，市長指示立即改善，經全面檢視，發現出問題座椅位在1、3壘無遮雨棚區域，廠商已將問題座椅送回原廠確認問題，研擬改善措施，務求明年度職棒開打前完成改善。另服務品質問題，因售票服務由職棒球團負責，會與球團共同提升售票服務品質。

身障 議員 體育

延伸閱讀

新竹棒球場黏土比例僅8% 民代批：連國產車品質都沒有

中職／豪勁救援失敗遭球迷出征 妻子無奈發文：職棒醜陋一面

嘉北國小創新「得來速」車道方便接送學生 下周開學交安急迫

杭州亞運倒數／我擁17職棒好手 拚暌違17年棒球金牌

相關新聞

噴水圓環 算文化路夜市嗎？

嘉義市文化路觀光夜市北端的噴水圓環不算夜市範圍？有市民反映可延長管制範圍到圓環，日前市議會開「市場、攤販、夜市健全發展專...

颱風海葵剛離境 台南沿海2隻海豚擱淺

颱風海葵剛離境，台南市南區黃金海岸及安南區青草崙堤防今天清晨各發現1隻鯨豚擱淺，生命體徵良好，相關單位搶救送至國立成功大...

台南女農民拿文旦王 黃偉哲：送禮水果非台南文旦莫屬

台南文旦大賽歷經２個月賽程，得獎名單出爐，由麻豆區農友郭李春梅榮獲特等獎殊榮，市長黃偉哲今頒「文旦王」匾額。另麻豆區農友...

嘉市議員批棒球場職棒觀賽手肘刺痛不友善 教育處長：改善中

嘉義市棒球場上月職棒龍獅大戰，許多球迷因座椅扶手出問題手肘刺痛，姜姓教授臉書批球場車位、廁所不友善身障朋友；市議員王浩上...

音樂家夢寐以求波吉名琴 小提琴界的逸品將再現奇美音樂節

義大利17、18世紀的傳奇製琴工匠安東尼奧．史特拉底瓦里，所製作的小提琴因音質明亮，是許多知名音樂家的夢幻逸品。想要一睹...

全台甫開學…友善校園需建立 黃偉哲呼籲杜絕校園暴力

全台上周開學，許多新生甫進校園需要熟悉周遭環境，學校更有權責擔起友善校園責任。市府教育局展開友善校園週宣導活動，台南市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦