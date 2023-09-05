嘉市議員批棒球場職棒觀賽手肘刺痛不友善 教育處長：改善中

嘉義市棒球場上月職棒龍獅大戰，許多球迷因座椅扶手出問題手肘刺痛，姜姓教授臉書批球場車位、廁所不友善身障朋友；市議員王浩上午質詢要求新任教育處長郭添財，改善球場設施、觀賽品質及服務；郭說，球場改善中，辦追加預算，明年度職棒開打前完成改善。

上月職棒龍獅戰吸引6219名觀眾，賽後許多觀眾反映手肘刺痛，體育場說，疑近期氣候炎熱，導致座椅扶手表面材質剝落，設施保固中，聯繫廠商改善。議員王浩上午利用審查嘉市審計室提交去年市府預算決算報告，檢討棒球場缺失。

王浩先質詢審計室主任張玫玉說，球場每場職棒賽觀賽人數5500人目標如何訂定？張玫玉說，由棒球場及教育處提目標，王浩接著針對棒球場座椅把手刺痛觀眾、未設隱形護網、不友善身障朋友觀賽等缺失，要求教育處長郭添財改善。

王浩說，審計報告指出，棒球場設備改善計畫，因內容變更及停工辦理變更設計，致執行進度未如預期，依體育署核定計畫預期效益，職棒賽每場觀賽人數至少達5500人以上，但前年及去年一軍職棒賽事參觀人數平均分別約3000、5031人，8月龍師戰6219人入場，應提高觀賽品質服務，增加更多職棒場次

郭添財說，提報球場改善計畫有評估效益，後因疫情影響，觀賽人數未如預期，近期三場職棒人數創新高，是未來努力目標，針對加裝防護網等建議，透過追加預算逐步完善棒球場設施，朝職棒標準球場努力。

針對球場座椅扶手問題，市長指示立即改善，經全面檢視，發現出問題座椅位在1、3壘無遮雨棚區域，廠商已將問題座椅送回原廠確認問題，研擬改善措施，務求明年度職棒開打前完成改善。另服務品質問題，因售票服務由職棒球團負責，會與球團共同提升售票服務品質。