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全台甫開學…友善校園需建立 黃偉哲呼籲杜絕校園暴力

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
上周開學，新生甫進校園需要熟悉周遭環境，校方更有權責擔起友善校園責任。市府教育局展開友善校園週宣導活動，台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、市議員李宗霖、蔡筱薇等人宣示一同守護校園友善環境。記者李文德／攝影
上周開學，新生甫進校園需要熟悉周遭環境，校方更有權責擔起友善校園責任。市府教育局展開友善校園週宣導活動，台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、市議員李宗霖、蔡筱薇等人宣示一同守護校園友善環境。記者李文德／攝影

全台上周開學，許多新生甫進校園需要熟悉周遭環境，學校更有權責擔起友善校園責任。市府教育局展開友善校園週宣導活動，台南市長黃偉哲前往東區德高國小與師生一同進行宣導活動。提醒師生慎防各式各樣詐騙，也要落實校園友善，反暴力反霸凌，更要反毒，建立自我保護的重要觀念。

台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、市議員李宗霖、蔡筱薇等人手持羽球拍，隨後用力揮拍打球，宣示一同守護校園友善環境。黃偉哲表示現在才剛開學，不論國中小的新生都必須熟悉環境，所以友善環境的建立是非常重要。校園與社會是連通一體，霸凌、詐騙、毒品等案件若進入校園是非常嚴重的事情。其實許多高學歷、經歷豐富的人也會被詐騙，所以反詐宣導是沒有年齡限制。

黃偉哲還說，由於現在染毒的年紀愈來愈低，如何不讓毒品沾染學校，並且杜絕霸凌事件更成為維護校園安全必須做的。

市府教育局表示，為宣導防詐，在教育局網站成立「防詐專區」，強化校園安全防護措施，透過學校指導學生謹慎查證網路訊息，注意個資保護及隱私安全，同時為了強化校園詐騙防制宣導工作，教育局也拍攝宣導短片「校園防詐少女團」，預計將於9月起於各校播放，持續向師生宣導詐騙防制議題。

教育局還表示，近五年來校園有學生染毒案件，都在個位數以下。主要是因為學生受到周遭友人影響好奇染毒。校方除了立即追蹤個案狀況，並安排多元的課後活動阻絕學生，市府更有輔諮中心的社工師對學生加以輔導。

上周開學，新生甫進校園需要熟悉周遭環境，校方更有權責擔起友善校園責任。市府教育局展開友善校園週宣導活動，台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、市議員李宗霖、蔡筱薇等人宣示一同守護校園友善環境。記者李文德／攝影
上周開學，新生甫進校園需要熟悉周遭環境，校方更有權責擔起友善校園責任。市府教育局展開友善校園週宣導活動，台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、市議員李宗霖、蔡筱薇等人宣示一同守護校園友善環境。記者李文德／攝影

教育局 詐騙 黃偉哲

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