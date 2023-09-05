不能扛重久站、反應力差？台南永康就業中心8日辦活動求職者來體驗

勞動部雲嘉南分署永康就業中心要在9月8日上午辦「運動九九就業久久」活動，設計了體耐力與工作相關性多項體驗，讓民眾了解運動對工作維持的重要，善用提升工作效能。當天上門參加體驗前30名可獲得「能量饅頭」1顆。

永康就業中心表示，為讓民眾知道體能狀況。設計了負重、握力、肌力、反應力等有趣活動現場體驗，民眾可以實際了解負重5KG、10KG、30KG是否可以承受，及自己的反應力，歡迎有興趣的民眾一起來試試。

永康就業中心表示，中高年齡民眾常因無法搬重、體力無法負荷找不到工作，或因無法久站工作疲勞而離職。依據勞安所研究指出，中高齡勞工最普遍的老化衰退問題按程度比率高低，依次為視覺（35.8％）、耐力（34.9％）、聽覺（19.8％）、體力（7.3％）。

相關問題可藉職務再設計及增加適當輔具，來改善中高齡勞工作業環境，也有「中高齡就業輔導團」導入專家學者輔導，免費提供企業全方位、多元化、客製化專業服務，了解聘用與工作困境、無法久任因素，探討改善方向並給建議，提升企業聘用意願，找到好人才，促進中高齡及高齡勞工就業，共創雙贏。

永康就業中心109年至今已受理36家廠商146人申請職務再設計方案，歡迎有興趣廠商或民眾可洽詢06-2038560分機314潘小姐。