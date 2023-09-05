影／台南登革熱逼近4000例 黃偉哲：颱風後轉換防疫模式

台南市昨新增本土登革熱病例180例，累積已達3788例，即將達到4000例。由於已經開學，加上海葵颱風過境，環境滋清就成為登革熱防疫重點。台南市長黃偉哲今出席友善校園周宣導受訪時表示，人有停班停課，蚊子卻沒有停班停課。海葵颱風過後，將防災模式轉變為防疫模式，持續呼籲大眾做好室內滋清。

黃偉哲說，昨天雖然因為海葵颱風過境全市停班停課，不過「人有停班停課，蚊子卻沒有停班停課」我們都是個別個別注意，現在將颱風防災模式轉變為防疫模式，今天開始就會大規模滋清，雖然這幾日天公還是不作美，因為下雨還是會下到周五，但還是得持續做室內的滋清及孳生源清除。

黃偉哲還說，今天雖然來宣導校園反詐反暴力， 但也順便看下校園有無孳生源，學校需要整體活動，防疫也必須全面布局。