嘉市風雨小...市民放颱風假謝市長 氣象站：中央山脈庇佑

海葵颱風警報解除，嘉義巿昨天風雨小，民眾感受不到颱風威力，市府基於縣市共同生活圈放颱風假，市民賺到一天假，紛紛在市長臉書留言謝謝市長，市長辛苦了。

嘉義氣象站說，嘉義巿昨天雨量只有18毫米，平均陣風2級，最大陣風6級，風雨不大主因是受到中央山脈阻擋庇佑，颱風逆時鐘方向旋轉，花蓮衝擊大，嘉義市因與嘉義縣共同生活圈放颱風假。

市府人事處說，依據中央氣象局預報資訊，昨天嘉義市上班通勤時間風力雖未達停班停課標準，但基於嘉義縣市共同生活圈，為維護民眾通行往來安全，決定停止上班及上課。

海葵颱風的路徑變化大，移動及方向也變化莫測。市府做好防颱準備，昨天也防颱一級開設，相關單位人員進駐消防局應變中心待命。