影／涼麵沒麵？嘉義芭樂達人母難日推鮮果「芭樂涼麵」
嘉義縣新港鄉芭樂果農劉秀寬，16年來專研種植拚出好口碑，年銷破10萬多顆芭樂，在地方上不僅獲芭樂西施美名，雲林縣議會、嘉縣新港鄉農會更頒贈「芭樂達人」匾額，昨天她生日為紀念母難日，特做道「芭樂涼麵」蛋糕盤，口味獨特吃過的人都說讚。
「不是說要請吃涼麵，這怎沒看到麵？」劉秀寬表示，多數人都以為她的芭樂涼麵是在涼麵旁加幾片芭樂，沒想到是直接將整顆芭樂用機器削成長麵條狀，常讓人大吃一驚直呼是吃芭樂絲，但其整體口感是清脆帶甜又回甘，是道清爽的健康蔬食。
劉秀寬分享準備食材，包括自產珍珠與紅鑽石芭樂、小黃瓜、紅蘿蔔及依個人喜好用來擺盤的切片水果，如柳丁、奇異果、牛番茄及水果乾等做點綴，重點在芭樂在削成麵條狀前，要先細心地將芭樂籽取出來，且整顆外觀要完好，挺講究技巧。
好客的劉秀寬，只要有朋友來參訪她的「大地農場」，就會熱情製作自己研發只做不賣的「芭樂涼麵」讓大家品嘗，備料過程雖然辛苦，但見許多人友人吃過後念念不忘，還想出錢購買，就覺得再辛苦沒關係，只要大家能吃開心就都值得。
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