快訊

中秋節應景必吃！服用「7類藥物」先別吃柚子，時間錯開也無法完全避免交互作用

展榮宣告這群人停更 展瑞「事前不知情」曝兄弟欲拆夥原因

烏克蘭妻兒逃難不回來了 俄烏戰製造大批痛苦「被離婚男」

影／涼麵沒麵？嘉義芭樂達人母難日推鮮果「芭樂涼麵」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬獨創芭樂涼麵，將自產珍珠及紅鑽石芭樂整顆削成麵條狀，口感獨特又回甘。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬獨創芭樂涼麵，將自產珍珠及紅鑽石芭樂整顆削成麵條狀，口感獨特又回甘。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣新港鄉芭樂果農劉秀寬，16年來專研種植拚出好口碑，年銷破10萬多顆芭樂，在地方上不僅獲芭樂西施美名，雲林縣議會、嘉縣新港鄉農會更頒贈「芭樂達人」匾額，昨天她生日為紀念母難日，特做道「芭樂涼麵」蛋糕盤，口味獨特吃過的人都說讚。

「不是說要請吃涼麵，這怎沒看到麵？」劉秀寬表示，多數人都以為她的芭樂涼麵是在涼麵旁加幾片芭樂，沒想到是直接將整顆芭樂用機器削成長麵條狀，常讓人大吃一驚直呼是吃芭樂絲，但其整體口感是清脆帶甜又回甘，是道清爽的健康蔬食。

劉秀寬分享準備食材，包括自產珍珠與紅鑽石芭樂、小黃瓜、紅蘿蔔及依個人喜好用來擺盤的切片水果，如柳丁、奇異果、牛番茄及水果乾等做點綴，重點在芭樂在削成麵條狀前，要先細心地將芭樂籽取出來，且整顆外觀要完好，挺講究技巧。

好客的劉秀寬，只要有朋友來參訪她的「大地農場」，就會熱情製作自己研發只做不賣的「芭樂涼麵」讓大家品嘗，備料過程雖然辛苦，但見許多人友人吃過後念念不忘，還想出錢購買，就覺得再辛苦沒關係，只要大家能吃開心就都值得。

嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬感恩母難日，獨創口味清爽的芭樂涼麵。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬感恩母難日，獨創口味清爽的芭樂涼麵。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬獨創芭樂涼麵，削成麵條前要先將芭樂籽取出，講就技術。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬獨創芭樂涼麵，削成麵條前要先將芭樂籽取出，講就技術。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬獨創芭樂涼麵，將自產珍珠及紅鑽石芭樂整顆削成如長壽麵的麵條樣。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣新港鄉芭樂達人劉秀寬獨創芭樂涼麵，將自產珍珠及紅鑽石芭樂整顆削成如長壽麵的麵條樣。記者呂慧瑜／攝影

食材 生日

延伸閱讀

限900名 嘉義市府擬比照公路總局補助機車駕訓費

嘉義女警偷拍案又現4名被害者 立委喊話侯友宜積極處理

展場女王錢珊綾沉醉金門美酒咖啡 強迫達人認乾姐

影／嘉義出現「萬鷺朝鳳」避颱 黃頭鷺大爆發急行軍過境

相關新聞

噴水圓環 算文化路夜市嗎？

嘉義市文化路觀光夜市北端的噴水圓環不算夜市範圍？有市民反映可延長管制範圍到圓環，日前市議會開「市場、攤販、夜市健全發展專...

影／涼麵沒麵？嘉義芭樂達人母難日推鮮果「芭樂涼麵」

嘉義縣新港鄉芭樂果農劉秀寬，16年來專研種植拚出好口碑，年銷破10萬多顆芭樂，在地方上不僅獲芭樂西施美名，雲林縣議會、嘉...

慢飛天使烘焙巧手藝獲正職 嘉義市啟智協會與聖保羅推秋節禮盒

中秋佳節將近，嘉義市啟智協會與知名聖保羅烘焙花園攜手合作，聖保羅給慢飛天使工作機會，運用「授人以魚不如授人以漁」理念，教...

放颱風假嘉市肉品市場休市 今上班課小吃自助餐叫苦

昨天周一海葵颱風來襲，嘉義縣市都放颱風假，嘉義縣肉品市場拆除重建中，嘉義區只有嘉義市肉品市場，結果市場也休市，今天下午才...

限900名 嘉義市府擬比照公路總局補助機車駕訓費

推廣機車駕訓制度，嘉義區監理所去年在嘉義高工駕訓班打造嘉義市首間機車駕訓場，公路總局說，訓練考取機車駕照違規及肇事率降低...

平安！全台最大梅花鹿竹編地景裝置藝術 度過颱風考驗

怪颱「海葵」逐漸遠颺台灣，本島陸上颱風警報解除，台南麻豆總爺藝文中心新設立大型地景裝置藝術竹編梅花鹿，幸未傳出受損，讓園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦