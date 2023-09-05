影／涼麵沒麵？嘉義芭樂達人母難日推鮮果「芭樂涼麵」

嘉義縣新港鄉芭樂果農劉秀寬，16年來專研種植拚出好口碑，年銷破10萬多顆芭樂，在地方上不僅獲芭樂西施美名，雲林縣議會、嘉縣新港鄉農會更頒贈「芭樂達人」匾額，昨天她生日為紀念母難日，特做道「芭樂涼麵」蛋糕盤，口味獨特吃過的人都說讚。

「不是說要請吃涼麵，這怎沒看到麵？」劉秀寬表示，多數人都以為她的芭樂涼麵是在涼麵旁加幾片芭樂，沒想到是直接將整顆芭樂用機器削成長麵條狀，常讓人大吃一驚直呼是吃芭樂絲，但其整體口感是清脆帶甜又回甘，是道清爽的健康蔬食。

劉秀寬分享準備食材，包括自產珍珠與紅鑽石芭樂、小黃瓜、紅蘿蔔及依個人喜好用來擺盤的切片水果，如柳丁、奇異果、牛番茄及水果乾等做點綴，重點在芭樂在削成麵條狀前，要先細心地將芭樂籽取出來，且整顆外觀要完好，挺講究技巧。