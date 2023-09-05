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慢飛天使烘焙巧手藝獲正職 嘉義市啟智協會與聖保羅推秋節禮盒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市啟智協會與知名聖保羅烘焙花園攜手合作，聖保羅給慢飛天使工作機會，教導他們技能，幫助他們獨立自主，合作案成功讓2名位學員轉正成為聖保羅的員工。圖／聖保羅烘焙花園提供
嘉義市啟智協會與知名聖保羅烘焙花園攜手合作，聖保羅給慢飛天使工作機會，教導他們技能，幫助他們獨立自主，合作案成功讓2名位學員轉正成為聖保羅的員工。圖／聖保羅烘焙花園提供

中秋佳節將近，嘉義市啟智協會與知名聖保羅烘焙花園攜手合作，聖保羅給慢飛天使工作機會，運用「授人以魚不如授人以漁」理念，教導他們技能，幫助他們獨立自主，合作案成功讓2名位學員轉正成為聖保羅的員工，推出系列充滿愛意的中秋禮盒，展現企業社會責任，對弱勢朋友關懷。

啟智協會致力為慢飛天使提供全方位支持服務，並以「給他魚吃，不如教他釣魚」理念為指導，推動愛心農園計畫，讓慢飛天使們透過園藝學習，提升自我照顧能力，同時培養工作技能，讓他們能夠成為社會的一份子，為社會做出貢獻。

聖保羅烘焙花園參與這個有意義的合作，給慢飛天使工作機會，教導他們技能，幫助他們實現自立，合作案見證2名學員成功轉正成為聖保羅員工，工作表現受肯定，秋節禮盒加入聖保羅的蛋黃酥等美味佳餚，帶來多樣的選擇。

嘉市啟智協會由一群心智障礙者家庭及關心智障礙者人士組成，提供智障礙者人士（慢飛天使）全方位各項服務，包括社區化、小型化的日間作業及休閒文康活動的課程。

近年推動愛心農園計畫，透過園藝與經濟產業面學習做配合，提升自我照額能力與培養自立生活工作技能，讓心智障者由被服務者轉為服務者。去年10月協會成立愛心實習咖啡坊；慢飛天使「小群」高中畢業加入啟智協會，至今6年，參與協會活動及課程，去年榮獲「全國身心障礙國民運動會」羽球賽銀牌。

愛心 中秋

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