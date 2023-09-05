平安！全台最大梅花鹿竹編地景裝置藝術 度過颱風考驗

怪颱「海葵」逐漸遠颺台灣，本島陸上颱風警報解除，台南麻豆總爺藝文中心新設立大型地景裝置藝術竹編梅花鹿，幸未傳出受損，讓園方鬆了一口氣。

麻豆總爺藝文中心〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作，作品以竹結構配合竹編技法，打造高達6米、長12米全台最大梅花鹿，運用20萬竹片耗費2個多月編織，去年「2022 Mattauw大地藝術季」，由市長黃偉哲啟用，栩栩如生，讓遊客驚豔不已，迄今常有許多遊客慕名而來。

這次「海葵」颱風襲台，因該地景藝術創作體積龐大，且擔心傷及作品無法遷移，院方只能設法在四周強化加固，也拚老天爺庇佑。所幸颱風最後「繞過」台南往南，風雨相對較高屏小很多，災情更是輕微，否則，受損恐難免。