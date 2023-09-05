噴水圓環 算文化路夜市嗎？

嘉義市文化路觀光夜市北端的噴水圓環不算夜市範圍？有市民反映可延長管制範圍到圓環，日前市議會開「市場、攤販、夜市健全發展專案小組第1次會議」，議員提出朝此研議；市府回應，文化路和中正路口到噴水圓環之間一旦畫入夜市範圍，牽一髮動全身。會中決議18日晚間相關單位現場會勘後，再進一步討論。

依「嘉義市設攤區段及攤販集中場自治會設置辦法」，市府准許文化路設攤路段，從中正路口退縮10公尺處起至垂楊路口退縮10公尺處止，非在這範圍內不能擺攤，但實際上不少攤販衍生到中正路口到噴水圓環間，造成管理不易、交通紊亂。

林聰明沙鍋魚頭業者林聰明說，文化路設攤路段晚間7點到11點管制做徒步區，許多車輛只好左轉單行道中正路，導致中正路人車爭道險象環生，應考量將夜市拉長到噴水圓環前，甚至中正路一併列入管制區內。

市議會的夜市專案小組由議員孫貫志主持，他說，如果規定不合時宜，應檢討更改以符合現況、方便管理；嘉市攤販職業工會理事長林苗成認為，改變樂見其成。

市府表示，中正路與噴水圓環間一旦畫入夜市範圍，也連帶影響周邊交通，要經過完整審核後才能設置。