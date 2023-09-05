聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港滯洪池 廁所設計圖出爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣北港鎮新開發的北港滯洪池，水塘景色宜人、綠地盎然，開放兩年多成為新景點地標，更是休閒運動的熱門去處，但民眾認為迄今沒有廁所，且造型美麗的路燈也不亮，嘆美中不足；第5河川局說明，路燈搶修中，造型公廁設計也出爐預計年底動工，滯洪池將兼具美麗與防洪。

水利署在北港鎮與水林鄉交界處打造廣達37公頃的滯洪池，最大水容量高達133萬公噸，兩年來不僅發揮水利防汛功能，景色優美的人工湖，環湖步道設有賞湖山丘、生態浮島，水岸廣植風鈴木、光臘樹、苦楝及台灣欒樹等上萬株林木，群鳥棲息，生態勃勃，是平原田野中難得的湖光景緻，尤其滯洪池景色變化萬千，甚至不少人來拍婚紗。

不過經常來運動的民眾說，美麗的園區開放以來沒設公廁，令人大嘆不便，反映多次不見改善，且環湖步道的造型路燈也不亮，讓晨昏散步運動的婦女很沒安全感，實為美中不足，由於鄰近的164線公路拓寬即將完工，遊客勢必增加，「沒有廁所和路燈實在說不過去」。

第5河川局回應，除了持續在園區植栽林木，公廁將在年底動工，路燈不亮是因電力系統遭雷擊受損，已查修中近期可重新點亮。立委蘇治芬昨也貼文廁所的設計圖，呼籲期望盡快動工。

滯洪池 廁所 公廁

延伸閱讀

美麗的北港滯洪池獨缺廁所 新廁圖樣曝光近期可動工

高雄滯洪池兼籃球場上次滿到籃框 海葵今登陸淹多高現況曝光

藉口性教育！男誆騙14歲女網友 新北公廁上演活春宮

醫院公廁不合格？北榮叫屈 連年獲優良公廁獎

相關新聞

噴水圓環 算文化路夜市嗎？

嘉義市文化路觀光夜市北端的噴水圓環不算夜市範圍？有市民反映可延長管制範圍到圓環，日前市議會開「市場、攤販、夜市健全發展專...

北港滯洪池 廁所設計圖出爐

雲林縣北港鎮新開發的北港滯洪池，水塘景色宜人、綠地盎然，開放兩年多成為新景點地標，更是休閒運動的熱門去處，但民眾認為迄今...

東山帶殼龍眼乾 每台斤逾250元

台南東山區龍眼完成採收，今年產量較往年略增，焙灶寮連日來火力全開烘焙龍眼乾，農民指出，最大顆龍眼殼仔每台斤上看超過250...

南市登革熱大增180例總數快破4千例 祭校園孳清15招

台南市今天再增本土登革熱病例180例，累積已達3788例，若新增病例數沒有明顯下降，很快就要破4千例。由於已開學，為協助...

雲林縣府晚間宣布 明天正常上班上課

雲林縣政府晚間宣布，雲林縣明天（9月5日）照常上班、照常上課。且已通知鄰近嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、南投縣政府...

堅持手工烘焙6天5夜不斷火 台南東山龍眼殼上市

台南東山龍眼完成採收，農民焙灶寮火力全開烘焙龍眼乾，上品龍眼殼仔每台斤上看250元以上，東山區公所下月15日將舉辦桂圓產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦