北港滯洪池 廁所設計圖出爐

雲林縣北港鎮新開發的北港滯洪池，水塘景色宜人、綠地盎然，開放兩年多成為新景點地標，更是休閒運動的熱門去處，但民眾認為迄今沒有廁所，且造型美麗的路燈也不亮，嘆美中不足；第5河川局說明，路燈搶修中，造型公廁設計也出爐預計年底動工，滯洪池將兼具美麗與防洪。

水利署在北港鎮與水林鄉交界處打造廣達37公頃的滯洪池，最大水容量高達133萬公噸，兩年來不僅發揮水利防汛功能，景色優美的人工湖，環湖步道設有賞湖山丘、生態浮島，水岸廣植風鈴木、光臘樹、苦楝及台灣欒樹等上萬株林木，群鳥棲息，生態勃勃，是平原田野中難得的湖光景緻，尤其滯洪池景色變化萬千，甚至不少人來拍婚紗。

不過經常來運動的民眾說，美麗的園區開放以來沒設公廁，令人大嘆不便，反映多次不見改善，且環湖步道的造型路燈也不亮，讓晨昏散步運動的婦女很沒安全感，實為美中不足，由於鄰近的164線公路拓寬即將完工，遊客勢必增加，「沒有廁所和路燈實在說不過去」。

第5河川局回應，除了持續在園區植栽林木，公廁將在年底動工，路燈不亮是因電力系統遭雷擊受損，已查修中近期可重新點亮。立委蘇治芬昨也貼文廁所的設計圖，呼籲期望盡快動工。