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東山帶殼龍眼乾 每台斤逾250元

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南東山區農民連日來烘焙龍眼乾，採傳統木柴煙燻6天5夜不斷火。圖 ／台南市農業局提供
台南東山區農民連日來烘焙龍眼乾，採傳統木柴煙燻6天5夜不斷火。圖 ／台南市農業局提供

台南東山區龍眼完成採收，今年產量較往年略增，焙灶寮連日來火力全開烘焙龍眼乾，農民指出，最大顆龍眼殼仔每台斤上看超過250元；為避免宵小潛入，警方也結合社區巡守隊提高巡邏密度。東山區公所表示，下月15日將舉辦桂圓產業文化活動，還有桂圓饗宴限量60桌、每桌1500元，即日起受理網路報名。

台南市農業局統計，今年台南龍眼種植面積3670公頃，產量約2萬2046公噸，都已趕在近日颱風前採收，其中東山區達1385公頃，種植規模全台第1。

東山農會總幹事余淑琴說，東山煙燻龍眼乾遠近馳名，大顆如50元硬幣直徑大的龍眼乾，每台斤250元以上、甚至達300元，通常約3台斤龍眼才能烘焙成1台斤龍眼乾，是農民在焙灶寮以傳統人工6天5夜不斷火日夜烘焙而成，相當辛苦。

東山區長呂煌男指出，知名麵包師傅吳寶春曾以古法煙燻的龍眼乾製作出冠軍麵包，龍眼乾就來自東山，預估烘焙期再過半個月就會告一段落，有意購買要趁早。

東山區公所指出，下月15日在東山運動公園舉辦桂圓產業文化活動，還有限量60桌的桂圓饗宴。

東山區公所表示，桂圓饗宴每桌6至8人份、1500元，菜色有福肉蓮子米糕、和風沙拉、柳橙果子、排骨蒸福肉、龍眼肉蓮子桃膠銀耳甜湯，另加碼送龍鳳雞湯等，每人限訂1桌，相關訊息可洽公所臉書粉絲專頁。

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