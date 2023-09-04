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南市登革熱大增180例總數快破4千例 祭校園孳清15招

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
為協助校園落實登革熱防疫，台南市登革熱防治中心祭出「校園孳清15招」，要注意洗手檯下方不漏水。圖／南市衛生局提供
為協助校園落實登革熱防疫，台南市登革熱防治中心祭出「校園孳清15招」，要注意洗手檯下方不漏水。圖／南市衛生局提供

台南市今天再增本土登革熱病例180例，累積已達3788例，若新增病例數沒有明顯下降，很快就要破4千例。由於已開學，為協助校園落實登革熱防疫，登革熱防治中心祭出「校園孳清15招」，避免疫情於校園蔓延擴散。

今日180例中，東區45例，安南區41例，永康區24例，北區22例，南區18例，中西區及安平區各10例，關廟區4例，仁德區3例，安定區、新化區及七股區各1例，由於疫情擴散到全市，防疫更顯嚴峻。

海葵颱風影響，南市今日停班停課，但市長黃偉哲主持防颱會議時，指示隨著風雨逐漸減緩挑戰才剛開始，除應盡快恢復市容，更重要的是立即無縫接軌展開登革熱防疫工作，把握雨後黃金孳清期，盡快巡視社區中的各高風險點。

包含建築工地、停車場、老舊公寓地下室、空屋、空地、防火巷及屋後溝等，風災後可能形成許多積水情況，都不能放過，務必盡快動員孳清。他也請各校應落實校園環境巡檢，杜絕病媒蚊孳生源，以保障師生健康無虞。

校園為人口密集場所，學生來自不同的社區，如果被校園的蚊子叮咬到，傳染效率將大增，進而散播到不同的社區。登革熱防治中心提供「校園孳清15招」，協助學校防疫，這15朝包含水桶應倒置、水生植物每周換水並刷洗、花器底盤不要用、水溝要疏通、地下室積水應投藥、飲料瓶罐要清除、冷卻水塔加紗網、塑膠袋應清除、保麗龍箱應丟棄、生態池要有魚、樹洞要填平、打掃用具放室內、洗手檯下方不漏水、馬桶要定期沖水、垃圾子母車不積水。

台南市政府登革熱稽查大隊1周來在北區共調查1675戶、其中陽性戶13戶，查獲256個積水容器、16個陽性容器，衛教874人次。南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。

為協助校園落實登革熱防疫，台南市登革熱防治中心祭出「校園孳清15招」，冷卻水塔要加紗網。圖／南市衛生局提供
為協助校園落實登革熱防疫，台南市登革熱防治中心祭出「校園孳清15招」，冷卻水塔要加紗網。圖／南市衛生局提供

登革熱 台南 海葵颱風

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