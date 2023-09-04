颱風海葵漸遠離 南市府籲雨後孳清防登革熱

台南市今天新增180例本土登革熱，至今累積3788例，由於颱風海葵帶來降雨，市府要求各位單把握雨後黃金孳清期，儘快巡視社區中各高風險點，各學校也應落實校園環境巡檢。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天180例分布狀況為東區45例，安南區41例，永康區24例，北區22例，南區18例，中西區及安平區各10例，關廟區4例，仁德區3例，安定區、新化區及七股區各1例，年齡介於8歲至83歲。

衛生局指出，台南市長黃偉哲今天主持颱風海葵災害應變中心工作會議時，特別要求各單位在風雨逐漸減緩後，除應儘快恢復市容，更要立即展開登革熱防疫工作，把握雨後黃金孳清期，巡視建築工地、停車場、老舊公寓地下室、空屋、空地、防火巷及屋後溝等高風險點。

黃偉哲並指示，學校也是登革熱防疫重點，因學生來自不同的社區，如果在校園被病媒蚊叮咬，散播到不同社區速度也很快，各學校應在此波降雨後再次落實校園環境巡檢，杜絕病媒蚊孳生源。