颱風海葵漸遠離 曾文水庫仍未被灌滿

台南地區水情雖已恢復正常，各界仍期待颱風海葵能為蓄水率約8成的曾文水庫帶來挹注，甚至「灌滿」，但至下午5時為止，今天集水區降雨量僅約21毫米，進水量還有待觀察。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料顯示，曾文水庫集水區昨天降雨量約14毫米，今天至下午5時為止約21.1毫米，蓄水量4億771萬立方公尺，蓄水率80.44%，蓄水量比2日凌晨的4億891萬立方公尺還少一些。

南區水資源局副局長何達夫告訴中央社記者，曾文水庫2日下午2時開始，以每秒55立方公尺放水至烏山頭水庫蓄存，屬蓄水利用運轉，已在今天上午10時停止放水，放水量760萬立方公尺。

南水局觀測下午5時觀測資料顯示，曾文與烏山頭2座水庫合計蓄水量約4億7151萬立方公尺，較2日凌晨的4億6694萬立方公尺增加近500萬立方公尺，總蓄水率則回升到80%以上，台南另1座主要水庫南化水庫，今天集水區降雨量約40.2毫米，蓄水量8914萬立方公尺，蓄水率99.61%。