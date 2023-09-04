堅持手工烘焙6天5夜不斷火 台南東山龍眼殼上市
台南東山龍眼完成採收，農民焙灶寮火力全開烘焙龍眼乾，上品龍眼殼仔每台斤上看250元以上，東山區公所下月15日將舉辦桂圓產業文化活動，還有桂圓饗宴限量60桌，每桌1500元，即日起受理網路報名。
台南市政府農業局統計，今年台南龍眼種植面積3670公頃，產量約2萬2046公噸，均已趕在颱風前採收，其中東山區達1385公頃，種植規模全台第一，許多龍眼也趕製烘焙為龍眼乾陸續上市。
東山農會總幹事余淑琴說，東山煙燻龍眼乾遠近馳名，大顆如50元硬幣直徑大的龍眼乾，每台斤250元以上，甚至達300元；通常約3台斤龍眼才能烘焙成1台斤龍眼乾，是農民在焙灶寮以傳統人工6天5夜不斷火日夜烘焙而成，可說相當辛苦。
東山區長呂煌男說，連吳寶春都曾以古法煙燻的龍眼乾製作出冠軍麵包，龍眼乾就來自東山，近來龍眼進入烘焙時期，山區傳來陣陣甜香伴隨龍眼木柴香，預估再過半個月告一段落。
東山區公所安排下月15日在東山運動公園舉辦桂圓產業文化活動，還有桂圓饗宴，限量60桌，每桌1500元（6至8人份），有福肉蓮子米糕、和風沙拉、柳橙果子、排骨蒸福肉、龍眼肉蓮子桃膠銀耳甜湯，另加碼送龍鳳雞湯、瓜子、蜂蜜飲，目前受理網路報名，每人限訂1桌，相關訊息可上公所臉書粉絲團查詢。
為避免宵小潛入焙灶寮行竊，白河警分局結合社區巡守隊，針對轄區內有烘焙龍眼的土窯焙灶寮地區，提高巡邏密度。
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