曾文水庫連日雨水位卻是忽高忽低 水利署：實在不得已
海葵颱風造成多處平地大雨，台灣最大曾文水庫颱風來襲前蓄水量突破八成，颱風登陸後上游集水區也持續降雨進庫，但水庫水位蓄水量升高不久又降低、降低幾小時又升高，連日忽高忽低引發討論。
曾文水庫今晨四點蓄水量上升到4.07億立方公尺時放水，雖然水庫上游持續進水，蓄水量又一路緩緩下降到中午4.068億立方，接著又開始上升，不過兩小時下午兩點又增加儲水近70萬立方，如果進水持續、預計稍晚又要放水。
水利署表示，蓄水量會忽高忽低也是不得已，是因為颱風期間南區水資源局全天候監控水庫進水量，視狀況隨時放水或停止放水。因為曾文水庫是台灣第一大水庫，為預防海葵颱風帶來暴雨、水位急速上升滿溢必須大量洩洪影響下游安全，2日下午起機動放水每秒約55立方公尺，引流至烏山頭水庫預留滯洪空間。
南區水資源局指出，會這樣做，主要是為了整體能夠多存一點水、又要預防防暴雨，蓄水到一定程度就會放水到烏山頭水庫以備調度。海葵颱風登陸前夕到今天下午曾文水庫集水區下雨20多毫米，進水近1千萬立方公尺，雖比預期少但也不無小補。
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