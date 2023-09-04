有紀錄以來最嚴重 雲林登革熱確診今破300例

雲林縣本土登革熱今天新增4例確定病例，全縣累計確診突破300例，達到302例，衛生局表示，今年確診病例數是雲林有紀錄以來最多例，且疫情尚未趨緩，加上近日受颱風影響，提醒民眾雨後務必清理家戶周遭孳生源。

雲林縣有校園上周出現登革熱確診病例，共有一名老師、二名師生確診，感染源仍在釐清中，今天再新增4例確診（古坑鄉高林村2例及東和村1例，斗六市龍潭里1例），全縣確診數302例，衛生局表示，是有紀錄以來案例最多的一年。

目前雲林縣20鄉鎮市中有9鄉鎮市有確診個案，包括古坑鄉251例、斗六市40例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例、林內鄉2例、斗南鎮4例、莿桐鄉莿桐村1例、大埤鄉興安村1例及西螺鎮新安里1例。

衛生局表示，雲林縣登革熱疫情尚未趨緩，估計要等到氣溫明顯下降才有可能趨緩，加上近日受颱風影響，部分地區仍有降雨，提醒民眾雨後務必清理家戶周遭孳生源，減少病媒蚊孳生，同時應做好個人防護，避免感染傳染病。