台江阿嬤手提油燈招來2颱風？ 南市文化局：想太多了

海葵颱風來襲前，台南四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉；有遊客發現阿嬤手上提的油燈用布包起來，解讀是阿嬤招來兩個颱風，所以把燈罩起來。文化局聽聞說法啼笑皆非，解釋是為了避免強風損及作品，「別想太多了」！

南市文化局記取上次杜蘇芮帶來災情的教訓，幾天前就進行各園區場館防災整備除了修剪樹木、清理天溝，還把玻璃封起希望減少損害；其中台江阿嬤也在昨天暫時封閉，並在入口拉起封鎖線，禁止遊客進入

不過，今天上午尚未出現風雨，有民眾經過時，發現阿嬤提的油燈，還特別用布將油燈遮起來，解讀是「台江阿嬤」設在出海口，已經用燈招來兩個颱風，因不讓颱風再來，把油燈包起來，也引起熱烈討論。