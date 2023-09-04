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台江阿嬤手提油燈招來2颱風？ 南市文化局：想太多了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市文化局在海葵颱風來襲前將「台江阿嬤」裝置藝術的油燈包起來，防止被吹毀。圖／台南市文化局提供
台南市文化局在海葵颱風來襲前將「台江阿嬤」裝置藝術的油燈包起來，防止被吹毀。圖／台南市文化局提供

海葵颱風來襲前，台南四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉；有遊客發現阿嬤手上提的油燈用布包起來，解讀是阿嬤招來兩個颱風，所以把燈罩起來。文化局聽聞說法啼笑皆非，解釋是為了避免強風損及作品，「別想太多了」！

南市文化局記取上次杜蘇芮帶來災情的教訓，幾天前就進行各園區場館防災整備除了修剪樹木、清理天溝，還把玻璃封起希望減少損害；其中台江阿嬤也在昨天暫時封閉，並在入口拉起封鎖線，禁止遊客進入

不過，今天上午尚未出現風雨，有民眾經過時，發現阿嬤提的油燈，還特別用布將油燈遮起來，解讀是「台江阿嬤」設在出海口，已經用燈招來兩個颱風，因不讓颱風再來，把油燈包起來，也引起熱烈討論。

有民眾說，台灣原本有護國神山還有結界，颱風每次來都會轉彎；但阿嬤提著油燈就好像在指引方向，因此吸引颱風前來，所以才要包起來。文化局解釋，藝術家是想藉油燈展現母性散發光亮溫暖，指引在江海裡因疲憊而晚歸的人們，朝向共同燦爛美好的人生歸屬，能被解讀成吸引颱風，也只能說太有創意了。

台南市文化局在海葵颱風來襲前在「台江阿嬤」裝置藝術入口拉起封鎖線，禁止遊客進入。圖／台南市文化局提供
台南市文化局在海葵颱風來襲前在「台江阿嬤」裝置藝術入口拉起封鎖線，禁止遊客進入。圖／台南市文化局提供
台南市文化局在海葵颱風來襲前將「台江阿嬤」裝置藝術的油燈包起來，防止被吹毀。圖／台南市文化局提供
台南市文化局在海葵颱風來襲前將「台江阿嬤」裝置藝術的油燈包起來，防止被吹毀。圖／台南市文化局提供

海葵颱風 阿嬤 文化局

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