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沈善德舊藏陶瓷器 台中大里軟體園區9月6日起展出

中央社／ 台中4日電

台中大里軟體園區的中陽藝術9月6日至8日將展出「台灣藏綸堂展-沈善德舊藏」古代名瓷展覽，15件陶瓷器最早可追朔到五代十國，展現柴窯、汝窯、鈞窯的作品之美。

台中大里軟體園區的中陽藝術將在9月6日至8日展出「台灣藏綸堂展-沈善德舊藏」古代名瓷展覽。由台灣藏綸堂主辦、好事文創行銷策展、奇亞國際整合行銷合作，共展出15件陶瓷器。

策展人劉典暢今天告訴媒體表示，收藏家沈善德源為浙江省舟山群島沈家門漁港沈氏望族，祖上曾任清朝官家，因喜愛古代皇瓷、官瓷、青瓷而收藏傳世，他向1名皇族後裔購得而收藏至今。

沈善德生前喜愛宋代五大名窯、明清瓷器、郵票，精通瓷器、郵票品鑑，早年沈家族人用自家商船幫助國民黨撤退來台後，因緣際會與邱氏家族收藏家結識，延用邱氏家族創立堂號台灣「藏綸堂」將傳世收藏發揚光大。

現任台灣藏綸堂第四代堂主邱彥龍提供珍藏的15件陶器，最早可追溯自五代十國，多出自於柴窯、汝窯、鈞窯，柴窯是五代十國皇帝周世宗柴榮的御窯，汝窯與鈞堯更是被譽為中國五大名窯之二。

邱彥龍提到，還有數10件不同朝代的瓷器和古物，部分正在鑑定中未來會展出，讓更多人知道台灣藏綸堂對將中華文化發揚光大的理念。

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