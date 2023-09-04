伸手就拿得到…政府強力執法禁上船 200台斤牡蠣全死光

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聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮蚵農搶收牡蠣，還未請機具吊上岸就遇到海上警報，200台斤牡蠣在船上死掉發臭。圖／翁億頴提供
嘉義縣布袋鎮蚵農搶收牡蠣，還未請機具吊上岸就遇到海上警報，200台斤牡蠣在船上死掉發臭。圖／翁億頴提供

嘉義縣布袋蚵農趕在颱風前搶收，先將牡蠣裝在船上拉回岸邊，但縣府9月2日下午2點宣布，東石、布袋等港口為危險區域禁止進入，蚵農只能看著牡蠣在船上死掉發臭。蚵農心痛的說，颱風前風平浪靜又沒什麼雨，伸手可拿距離卻不通融，避風港都變成逼瘋港。

岑海里長翁億頴說，蚵農9月2日早上出海搶收後，還未請機具將牡蠣吊上岸，下午就遇到縣府發布為危險管制區，逾200台斤牡蠣都還在船上，蚵農隔天早上請機具進入就遭驅離，只能眼睜睜看牡蠣在岸邊無法收成，如今都已開口死亡，希望政府能視狀況變通。

縣府農業處表示，已收成的牡蠣，包括在船上、拉回岸邊等，不符合救助條件，無法申請天然災害救助金；另，天然災害救助每年申請以1次為限，若杜蘇芮颱風已申請過，蚵農就不能再申請，若沒申請過且受災程度逾2成，將爭取天然災害救助，減輕蚵農損失。

嘉義區漁會指出，通常颱風靠近會先發布海上警報，但實際上風雨都較晚到，7月杜蘇芮颱風前風平浪靜，因禁止出海無法蚵農搶收，導致沿海養殖牡蠣共損失逾7千萬元，再遇海葵颱風同樣禁止出海，首日也風平浪靜，建議參考更精細風力預測量值，決定發布禁海時間。

嘉義縣消防局表示，中央氣象局發布海上、陸上警報後，就需立即公告危險警戒區域範圍，雖山區預估雨量從700毫升下修至300毫升，目前實際上只有50毫升，仍須依規定嚴格管制人員出入，避免人員在船隻、岸邊作業發生意外，日後產生國賠糾紛等問題。

嘉義區漁會理事長戴澤文說，10月前都是牡蠣產季，白水湖、網寮牡蠣都還沒採收，發布海上警報後就無法下海搶收，需再觀察颱風走向及風勢，待風雨後出海檢查，才能確定受災狀況，若有需要將協助蚵農申請天然災害救助。

嘉義縣布袋鎮蚵農怨只有一步之遙，200台斤牡蠣都在船上死掉發臭。圖／翁億頴提供
嘉義縣布袋鎮蚵農怨只有一步之遙，200台斤牡蠣都在船上死掉發臭。圖／翁億頴提供

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