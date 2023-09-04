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輕颱海葵減弱 嘉義市無災情垃圾清運維持正常

中央社／ 嘉義市4日電

輕颱海葵持續減弱，今天停止上班上課的嘉義市自中午起開始降雨，但雨勢不大，無災情傳出；市民關注垃圾清運，嘉義市環保局表示，垃圾清運及資源回收今天都維持正常。

中央氣象局表示，輕颱海葵受地形影響持續減弱，今天持續發布輕度颱風海葵海上、陸上颱風警報，陸上警戒區為彰化以南，包括嘉義、澎湖、金門等；海上警戒區為台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面。

嘉義市政府表示，依據中央氣象局昨天晚間預報資訊，嘉義市今天上班通勤時間風力雖未達停班停課標準，但基於嘉義縣市共同生活圈（嘉義縣停班停課），以及維護民眾通行往來安全，嘉義市今天停止上班及上課。

嘉義市長黃敏惠呼籲，颱風期間，籲請市民減少不必要外出，山區活動有一定的危險性，颱風天勿前往蘭潭後山，以降低山域意外事故發生。

嘉義市地區上午僅有刮風並無降雨，自中午起降雨，不過截至下午2時30分，雨勢不大，雨勢較明顯的西區下午1至2時的時雨量僅8.5毫米，並未出現強風豪雨，嘉義市消防局表示，無災情傳出。

嘉義市鄰近縣市登革熱疫情嚴重，嘉義市衛生局提醒市民，大雨過後容易積水，為病媒蚊孳生、繁殖的時機，一般常見屋頂、陽台、大樓地下室等，排水孔可能被落葉堵塞造成積水，颱風過後，市民一定要再次巡視並清除，特別是清除容器積水，千萬不要讓病媒蚊有機可乘。

嘉義 颱風 停班停課

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