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最棒開學禮！ 家長的最佳神助手100個親子互動祕訣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市家庭教育中心印製新生家長開學禮《我和我的孩子～一本給家長的手冊》。記者鄭惠仁／攝影
南市家庭教育中心印製新生家長開學禮《我和我的孩子～一本給家長的手冊》。記者鄭惠仁／攝影

為協助家家長提早適應孩子新的求學階段，台南市家庭教育中心針對幼兒園大班新生、國中小一年級新生家長，發送《我和我的孩子－一本給家長的手冊》，內有幼兒篇、低年級篇及青少年篇親職教育，透過簡單易懂的條列式小提醒，協助家長輕鬆學習親職知能及技巧，們陪伴孩子迎接學校與家庭生活。

市長黃偉哲表示，《我和我的孩子－一本給家長的手冊》是教育部為普及與強化親職教養、家人互動與家庭生活知能，委託國立空中大學健康家庭研究中心編撰，收錄超過100個親子互動秘訣，手冊內容針對家有幼兒園、國小孩童及青少年階段的家長，在面對孩子各階段的發展過程，可能面臨的親職課題來設計，協助家長更了解自己及孩子，進而對家長的角色有更正向的態度、學習和準備。

教育局長鄭新輝說，開學前，已將手冊送達校園，共4萬7283冊，並首創結合42所國小，利用學校始業式、班親會或假日，帶領家長閱讀手冊，提醒家長協助孩子學齡前到學齡階段的轉換適應，並檢視該階段常見的親職教養問題。

手冊中「幼兒篇」以子女發展、家長角色、親子互動與校園生活等面向出發，像是「如何培養孩子的責任感？」及「如何與老師溝通或合作？」等，探討親職課題，讓家長了解幼兒的發展特徵，以及如何扮演好家長的角色；「低年級篇」以條列問答方式呈現，包括「我的孩子無法融入群體生活，怎麼辦？」及「如何引發孩子的學習動機？」等，讓家長幫助孩子順利度過轉換期；「青少年篇」則針對社會影響等面向，例如「如何與孩子談性？」及「如何和孩子討論適當使用3C產品？」等探討親子教養觀念，協助家長成為孩子最佳麥田捕手，內容相當豐富。

家庭教育中心張冰嫈主任表示，手冊也有電子版，可在教育部家庭教育資源網的成果專區出版品下載(網址：https://familyedu.moe.gov.tw/publishList.aspx?uid=1036&pid=1033)。

親子教養 幼兒園

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