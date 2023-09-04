電腦台語輸入大突破！ 蘇銘勳成功研發出台語注音輸入法

電腦也可以打台語喔！許多人想用電腦表達台語文字均感到十分困難，熱愛本土語言文學的雲林縣台語文研究學會創會長蘇金順和兒子蘇銘勳多年蒐集研究開創出的「台語ㄅㄆ万電腦輸入法」，今天在雲林縣台語文研究學會20週年慶發表，格外引人注目，也突破多年來台語文字書寫與發展障礙。

雲林縣台語文研究學會週年慶，除了台語文學書展，最引人注目的是『台語ㄅㄆ万電腦輸入法』，學會理事長也是縣議員林文彬指出，台語文學會20年來的努力，創會長蘇金順研發出『台語ㄅㄆ万發音法』，其兒子蘇銘勳更研發出『台語ㄅㄆ万電腦輸入法』，將來台語也可以很方便透過電腦鍵盤，敲打出台語的文章，可說是台語電腦書寫的重大突破。

蘇銘勳說，目前台語輸入法以教育部「台灣閩南語漢字輸入法」為主，是以輸入台語羅馬拼音（即ABC拼音）再列出對應的漢字供作選字，他所開創的這套『台語ㄅㄆ万電腦輸入法』是以父親生前用數十年教學所收集的台語音和字，加以系統化，只要用注音打入台語的發音，就可精準選擇到所想寫的台語字，這與羅馬拼音輸入法有很大區別，對小朋友學習台語音或字，幫助很大。

他說，他花費約半年不眠不休，以父親數十年來所研究蒐羅的45個韻母、7個音調及15聲母透過電腦加以系統化，建立4700多個音標且可拼出4萬多個台語字供選擇，足夠用於台語文的寫作，未來也會發展成語音系統，只要想把表達文字用說的，便能轉成台語文字，方便台語文的實用性和推展。

林文彬強調，台語文學會20年來重大成果特別感謝創會長蘇金順的奉獻，除創立台語文研究學會作為台語文研究、發表、推廣的基地，也培養許多在地鄉土教育資源老師，如今蘇金順的兒子蘇銘勳，以電腦科技專業，發展出這套「台語ㄅㄆ万電腦輸入法」系統，是台語文界的一大創舉，未來也會提供給民眾下載使用，方便台語的應用與推廣。