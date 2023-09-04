嘉義市文化路夜市範圍延伸至噴水圓環？ 市府：要全方位研議

中正路與噴水圓環間並不是文化路夜市範圍，因噴水圓環是嘉義市地標許多逛夜市民眾早將它視為夜市的一部分，這樣的觀點連許多嘉義人也都視為理所當然。因此有市民向議員反映何不將文化路夜市管制範圍延長至噴水圓環，一來符合現況、二來方便管理。市府表示，關係到交通、衛生、環保、店家等，牽一髮動全身，要全方位仔細研議。

依據「嘉義市設攤區段及攤販集中場自治會設置辦法」，文化路設攤區（路），市府準設攤路段自「中正路口退縮10公尺處起至垂楊路口退縮10公尺處止」。不是在這範圍內不能擺攤，但是由於熱鬧發展，實際上有不少攤販衍生到中正路到噴水圓環，造成管理不易、交通紊亂。

日前市議會召開「市場、攤販、夜市健全發展專案小組第1次會議」，由議員孫貫志主持，出席的有議長陳姿妏、議員陳家平、黃露慧、黃盈智等。嘉義市攤販職業工會理事長林苗成，市府建設、工務、文化、交通、環保、衛生、市警局等單位。

孫貫志說，在尖鋒時段（晚上7點到11點），文化路夜市民族路與中正路管制成人行步道區，車輛不能進入，許多車輛只好轉向單行道的中正路，而這路段有林聰明沙鍋魚頭等排隊名店，常是交通大打結。不少店家建議何不將中正路也管制不讓車輛進入。法規如果已不合時宜，應該檢討更改。

市府表示，中正路與噴水圓環間不止是攤販問題，還有排班計程車專用區，而且一旦畫入夜市範圍，連帶影響附近周邊交通動線，牽一髮動全身，要仔細研究。

市府建設處表示，文化路夜市採總量管制，包括輔導、安置、集中管理、取締等作法，基本上不輕易增加；除了地目、交通、衛生、消防等規畫外還要考量店家的竟見等，要經過全方位、完整的審核程序後才能設置。

會中決議各局處安排本月18到22日現場會勘後再做進一步討論。

嘉義市攤販職業工會理事長林苗成表示，樂見其成、落實管理條例。

林聰明沙鍋魚頭業者林聰明表示，文化路夜市晚上7時到11時管制成徒步區，許多車輛進入文化路才知道，只好左轉單行道中正路，經常和中正路人潮發生人車爭道險象環生，應該可以考量將文化路夜市拉長至噴水圓環前甚至將中正路也一併列入管制區內。 中正路上的林聰明沙鍋魚頭店前經常人滿為患，連假時更是塞爆。圖／本報資料照片 中正路與噴水圓環間如果要畫入夜市範圍內要考量計程車排班專區的權益。記者李宗祐／攝影