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雲林登革熱確診近300例 驚傳3名師生確診
雲林縣本土登革熱疫情昨新增3例確定病例，全縣確診累計298例，由於疫情仍在延燒，縣內已有2例確診死亡病例，並在上周出現校園個案，有3名師生確診，學校為此停課，颱風過後，積水孳生源四處可見，雲林縣府呼籲民眾加強清除。
雲林縣確診已累計298例，有9鄉鎮有確診個案，其中古坑鄉248例、斗六市39例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例、林內鄉2例、斗南鎮4例、莿桐鄉莿桐村1例、大埤鄉興安村1例及西螺鎮新安里1例。
雲林縣登革熱確診個案中有半數以上為年長者，已出現二例年長者死亡個案，縣長張麗善說，針對高齡或是有慢性病的長輩，要多加的注意，雲林縣有確診個案是高齡再加上有慢性病，雖然初期確診的時候症狀不是很嚴重，但是病情急轉直下，造成不幸死亡。
張麗善說，縣府要求所有的醫院，只要有發現登革熱確診個案，若是高齡、有慢性病等高風險因子，希望能夠住院觀察，而不是回家觀察，才能在病情有變化時，迅速救治。
縣府教育處長邱孝文也證實，雲林縣校園出現登革熱確診個案，已有3名師生確診，感染源是否為學校有待釐清，該校已於上周五停課進行清消，最快明天就會恢復正常上課。
因颱風來襲，下雨過後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊孳生源，縣府衛生局呼籲民眾，只要有0.5公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，提醒民眾雨後應特別注意，檢視家戶內外積水容器，例如桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布凹陷處、廢棄輪胎等應即刻清除，持續使用的容器請倒置或加蓋，主動清除積水容器等孳生源，以「清除再清除、檢查再檢查」的最高標準整頓住家及工作環境。
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