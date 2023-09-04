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嘉市新湖美夜市 業者強調會合法申設

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市湖美夜市新址擬選在湖美八路與健康二路間，目前進行整地中。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖美夜市新址擬選在湖美八路與健康二路間，目前進行整地中。記者李宗祐／攝影

嘉義市區段徵收的湖子內地區人口快速增加，5月開了全市規模最大的湖美夜市，共400多攤，但市府發現用地屬休閒專區不符規定，不到1個月黯然落幕；近日傳出選定新址在附近湖美八路與健康二路口，業者證實，正申請攤販集中處，才能朝觀光夜市申請。居民說，希望新夜市重視交通影響。

市府表示，目前尚未收到業者申請設立的文件，收到後相關局處成立審查小組，並請業者依照土地使用分區管制規定，商業區及市場用地可申請為攤販集中場使用，避免觸犯都市計畫法相關規定。

近來有傳聞湖美夜市將重新開幕，地點選在湖美八路與健康二路口。業者表示，新地點在原址附近，用地有2塊，加起來比原來夜市大，初步規畫300多個攤位，「不會重蹈覆轍，一定合法設立」，因最近雨勢關係，整地工作稍被延誤。業者也說，原來的攤商幾乎都沒有退租，有些攤商甚至1個多月都沒有擺攤收入。

陳姓居民說，對夜市重新開幕採正面看法，多少帶給地方熱鬧，但之前每逢周三、五營業時周邊都停滿車輛，交通大打結，讓居民最為困擾，希望新的夜市能重視停車、交通問題。業者表示，原址改為停車場。

夜市 都市計畫 嘉義

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