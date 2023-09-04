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嘉義縣七股觀海樓整修 打造沿海新地標

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南七股區觀海樓旁鹽田海堤觀夕步道，融入文學元素，可見「文學北門七子」人物陶板工藝。記者謝進盛／攝影
台南七股區觀海樓旁鹽田海堤觀夕步道，融入文學元素，可見「文學北門七子」人物陶板工藝。記者謝進盛／攝影

啟用近20年的台南七股觀海樓首度翻新，台江國家公園管理處日前投入近千萬元整修，包括屋瓦更新及地面鋪面整建，還有內部相關標示意象強化，5月起至10月止封閉施工。台江國家公園管理處長謝偉松昨說，預估明年底重新對外開放，打造台灣西南沿海新地標。

七股觀海樓為3層樓棕色建築，1樓大面積延伸到地面的樓梯是最大特色，2樓可飽覽七股潟湖風光、遠眺外側的網仔寮汕與青山港汕，20年前甫啟用時是來七股必造訪景點，不過建物及周邊設施已老舊且多有損壞，不敵沿海鹽化及歲月更迭，現聞名而來的人反譏諷「一次遊」景點。

台江國家公園2020年接管觀海樓，處長謝偉松說，考量遊客需求，觀海樓分階段開放，例如1樓廣場及樓梯外鋪面完工後將先提供參訪。

「希望能有效帶動在地發展」七股區鹽埕里長謝勝江說，當地許多都是退休的老鹽工，人口外流，長期相關資源不足；在七股潟湖經營「龍海號」膠筏載客船家林明德說，七股有全台最大潟湖美景，景色不輸國外，盼相關單位能投入更多觀光資源，帶動地方蛻變。

謝偉松認為，觀海樓就在七股潟湖出海口旁，附近空曠位置視野相當好，周遭景色也會強化，並增設夜間投射照明，入夜後燈光投射下，將打造成地方新地標。

台江 國家公園 台南

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