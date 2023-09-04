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嘉縣網具消毒補助 漁民盼擴及出租業

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣政府推出網具消毒示範計畫，避免養殖的魚染病死亡。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府推出網具消毒示範計畫，避免養殖的魚染病死亡。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣近年屢傳養殖魚池疑似網具未消毒，導致疫病傳播釀池魚染病、甚至死亡，縣府今年首辦網具消毒示範計畫，補助漁民設置大型水桶及消毒液，明天申請截止，不過名額仍有剩。有漁民建議，也可補助網具出租業者，讓漁民直接租到已消毒的網具；縣府表示，計畫目的希望每個魚塭落實管理。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，吳郭魚、鱸魚等通常無法一次收成，有漁民在第一次收成後，發現在池魚感染魚病，約1成因此死亡，與水產獸醫師討論後發現，漁民租用的網具疑未消毒，成為病原菌散播媒介，導致捕撈後引發魚病。

縣府漁業科長張建成說，首次補助嘉縣養殖漁業生產區發展協會辦理網具消毒示範計畫，補助示範戶設置大型水桶、消毒液，也提供二氧化氯消毒劑及沸石粉，維護捕撈後水體及池底，若效果良好未來持續推擴。

20個名額擇優遴選補助者，截至昨天17件申請。黃姓漁民說，網具在不同魚塭重複使用，確實容易導致魚病傳染，建議可在每個養殖區都設置清洗定點，讓網工作業前消毒網具，也可補助當地幾名出租網具業者先消毒，從源頭避免。縣府漁業處回應，補助漁民消毒所需器具及消毒劑，以使受聘網工在下水撈捕魚前，能消毒好帶來的網具。

漁民 獸醫師 嘉義

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