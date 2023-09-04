台南停車位不足 衍生違停壅塞

台南的小客車成長率6都第2，停車位增幅卻逐年趨緩，供需不足衍生違停及壅塞，引發民怨；審計部台南市審計處指出，市府委外經營的停車場車位較少、收入卻遠高於自營，免費停車場占用情形仍嚴重，市府要研擬適切合宜的經營策略；對此，交通局說，未來目標朝自營及免費停車場都委外。

依照行政院主計處資料，台南市小客車登記數成長率由2017年的1.78%，升至2021年1.96%，僅次桃園，反觀停車位年增率卻由18%降至3.58%；審計處指出，台南公有路外停車場有165場，包含收費125場、免費40場，其中委外經營場數及車位少於自營，但收入卻高於自營，2021年3月到2022年3月委外收入1億119萬元，自營3400多萬，顯示委外經營效益高於市府自營。

交通局回應，自營的停車場因為是開單收費、且收費時間非24小時，即使收費時間也不一定每輛車都收到，因此收入金額不及委外，目前每年委外停車場以每年4、5場速度增加中；對於自行經營且委外條件較差的停車場，交通局指出，找適當地點試辦租賃自動化，提升效益。

台南市區以及郊區部分免費停車場，近幾年陸續委外收費，以安平老街附近為例，不到1年增加2場委外停車場，在地天飛里長周明財說，之前有和業者溝通，居民要求月租半價收費，但未被接受，將繼續爭取。

市議員李啟維表示，多數居民沒賺到觀光財，卻要忍受觀光客帶來不便，希望多點同理心研議停車回饋；市議員王家貞也認為，應考慮在地居民感受給合理優惠，若業者有困難，坐享收入的市府也應協助；市議員許至椿說，公有土地是人民的，應回饋地方。

交通局長王銘德回應，停車場訂有規則與標準，太陽光電停車場收入有回饋地方，若業者願給更多優惠，樂觀其成。