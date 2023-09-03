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雲林縣明天停班課 各大醫院門診時間變動看這裡
海葵颱風登陸，雲林縣明天停班停課，雲林各大醫院除維持正常急診和住院之外，有的醫院門診停診，只有中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）所有門診和領藥都照常服務，提醒颱風天必須到醫院門診或領藥的人，外出就醫要小心。
成大斗六分院明天急診、住院 如常作業，上、下午門診部分開診，夜診全面停診，為避免外出風險，請民眾注意自身安全不要冒險到院。各科門診醫師停診概況，請上網查詢網址：https://d6www.hosp.ncku.edu.tw/WebRegisterSite/QueryFullReplace.aspx?Lang=。
成大斗六分院指出，排檢及療程病人無法到院時，建議先以電話確定，未能如期檢查或治療的單位，會安排其他檢查時間。門診預約病人不計違約紀錄，會盡量安排他日就診。慢性病連續處方箋領藥期限順延，故不建議到院。醫院接駁車暫停服務。
臺大醫院雲林分院門診、門診手術及門診檢查檢驗、連續處方簽領藥全面停止，急診及住院照常服務。
虎尾若醫院急診正常運作並啟動颱風門診，內、外科於1樓外科區看診，兒科於3樓看診，但不提供檢查診及預防注射。北港媽祖醫院明天所有門診和藥局全都如期正常服務。
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