快訊

新竹、苗栗宣布了！全台4日停班課資訊一次看 15縣市宣布放颱風假

影／溪水暴漲土石流沖毀道路變河流 宜蘭碧候民眾驚險逃

長榮航空飛米蘭航班 旅客病故轉降亞塞拜然

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱嚴峻！南市新增181例 颱風蚊蟲躲戶內大作戰啟動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）到南區視察化學防治以及登革熱防疫執行情形。圖／南市衛生局提供
台南市長黃偉哲（右二）到南區視察化學防治以及登革熱防疫執行情形。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今新增181例，累積3608例，由於海葵颱風來襲，疫情更為嚴峻，預計颱風過後，周二以後針對熱區大噴藥，防止病媒蚊孳生。市長黃偉哲特別強調，雨水是病媒蚊孳生的大溫床，風災後因產生大量積水容器，可能導致社區病媒蚊密度急遽上升，務必徹底清除積水。

今天181例分布狀況為東區36例，安南區35例，南區29例，永康區22例，北區20例，關廟區10例，安平區及中西區各9例，仁德區及歸仁區各3例，新市區、新化區、善化區、大內區及西港區各1例，年齡介於11歲至91歲。

黃偉哲今天上午在災害應變中心聽取相關防災準備資料後，立即至南區登革熱化學防治現場視察防疫工作執行情況，請現場防疫人員加快腳步，趕在颱風來臨前完成防疫工作，所幸都在中午前對確診戶及周遭完成化學防治任務，保障鄰近居民免於受到登革熱病媒蚊的威脅。

黃偉哲提醒市民，雨水是病媒蚊孳生的大溫床，風災後因產生大量積水容器，可能導致社區病媒蚊密度急遽上升，請大家徹底清除積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、屋後溝、天溝等，風災後一定要再次巡檢，以免落葉或淤泥阻塞排水口造成積水孳生病媒蚊，導致社區傳播鏈持續擴散。

衛生局感謝這段期間全局所支援防疫工作的同仁，天氣炎熱下於戶外包緊緊的孳清與化噴，的確非常辛苦，但這就是公衛人的使命，因為每個政策與落實度都會影響到市民的健康，由於您們的努力也讓更多人免於被感染。

也呼籲所有市民遇到家裡被噴藥或被稽查時，見到防疫人員時能以鼓勵代替抱怨，減少防疫人員的挫折感與無力感，因為他們為保障大家的健康，也是犧牲假日與休息的時間在崗位上努力盡責地做好每件事。

衛生局表示，今明兩日登革熱戶內外化學防治作業會隨著颱風調整，請民眾詳讀緊急噴藥貼單上的須知，風災後將依貼單上的延後日期補噴。南市府登革熱稽查大隊本周於南區共調查2529戶、其中陽性戶5戶，查獲103個積水容器、6個陽性容器，衛教1234人次。

海葵颱風 登革熱 病媒蚊 黃偉哲

延伸閱讀

海葵颱風來襲 盧秀燕今晚宣布：明天停班停課

登革熱疫情嚴峻今突破4000例 颱風後最憂心「這件事」

台南疫情嚴峻…「流言蜚語」傷防疫人員的心 衛生局回擊了

北市再爆2例本土登革熱個案 中山區逾60歲男感染源不明

相關新聞

雲林縣明天停班課 各大醫院門診時間變動看這裡

海葵颱風登陸，雲林縣明天停班停課，雲林各大醫院除維持正常急診和住院之外，有的醫院門診停診，只有中國醫藥大學北港附設醫院（...

登革熱嚴峻！南市新增181例 颱風蚊蟲躲戶內大作戰啟動

台南市本土登革熱今新增181例，累積3608例，由於海葵颱風來襲，疫情更為嚴峻，預計颱風過後，周二以後針對熱區大噴藥，防...

台南疫情嚴峻…「流言蜚語」傷防疫人員的心 衛生局回擊了

台南市登革熱疫情雖嚴峻，目前累積病例數已超過3500人，但和2015年大流行高達 2萬多人感染，被認為因已有充分經驗加上...

「全國最美果菜市場」本月起停車收費 每小時20元

有 「全國最美果菜市場」美稱的台南新化果菜市場，本月1日起全面停車收費，每小時20元。多數民眾認同說，這是落實「使用者付...

嘉義縣推網具消毒示範計畫 避免在池魚染病死亡

嘉義縣近年屢傳養殖漁業損失，漁民辛苦將魚養大準備收成時，聘請網工所帶來的網具疑未消毒，導致疫病在不同魚塭間傳播，使在池魚...

嘉義縣山區嚴防豪雨土石流 森林遊樂區、林鐵預警性停駛

中颱海葵暴風圈壟罩台灣，即將登陸，最強恐達10級陣風，嘉義縣災害應變中心提升為一級開設，嘉義縣長翁章梁今早召開第1次工作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦