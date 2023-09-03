登革熱嚴峻！南市新增181例 颱風蚊蟲躲戶內大作戰啟動

台南市本土登革熱今新增181例，累積3608例，由於海葵颱風來襲，疫情更為嚴峻，預計颱風過後，周二以後針對熱區大噴藥，防止病媒蚊孳生。市長黃偉哲特別強調，雨水是病媒蚊孳生的大溫床，風災後因產生大量積水容器，可能導致社區病媒蚊密度急遽上升，務必徹底清除積水。

今天181例分布狀況為東區36例，安南區35例，南區29例，永康區22例，北區20例，關廟區10例，安平區及中西區各9例，仁德區及歸仁區各3例，新市區、新化區、善化區、大內區及西港區各1例，年齡介於11歲至91歲。

黃偉哲今天上午在災害應變中心聽取相關防災準備資料後，立即至南區登革熱化學防治現場視察防疫工作執行情況，請現場防疫人員加快腳步，趕在颱風來臨前完成防疫工作，所幸都在中午前對確診戶及周遭完成化學防治任務，保障鄰近居民免於受到登革熱病媒蚊的威脅。

黃偉哲提醒市民，雨水是病媒蚊孳生的大溫床，風災後因產生大量積水容器，可能導致社區病媒蚊密度急遽上升，請大家徹底清除積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、屋後溝、天溝等，風災後一定要再次巡檢，以免落葉或淤泥阻塞排水口造成積水孳生病媒蚊，導致社區傳播鏈持續擴散。

衛生局感謝這段期間全局所支援防疫工作的同仁，天氣炎熱下於戶外包緊緊的孳清與化噴，的確非常辛苦，但這就是公衛人的使命，因為每個政策與落實度都會影響到市民的健康，由於您們的努力也讓更多人免於被感染。

也呼籲所有市民遇到家裡被噴藥或被稽查時，見到防疫人員時能以鼓勵代替抱怨，減少防疫人員的挫折感與無力感，因為他們為保障大家的健康，也是犧牲假日與休息的時間在崗位上努力盡責地做好每件事。

衛生局表示，今明兩日登革熱戶內外化學防治作業會隨著颱風調整，請民眾詳讀緊急噴藥貼單上的須知，風災後將依貼單上的延後日期補噴。南市府登革熱稽查大隊本周於南區共調查2529戶、其中陽性戶5戶，查獲103個積水容器、6個陽性容器，衛教1234人次。