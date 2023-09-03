海葵颱風登陸...台南風雨漸強 部分山區預防性撤離

海葵颱風今天下午3點從台東登陸，已有部分地區居民正預防性撤離。台南市內共有7個行政區，48條土石流潛勢溪流，下午約5點30分，楠西、玉井區已預防性撤離。

海葵颱風今天下午3點從台東東河登陸，預計明清晨從台南出海。根據中央氣象局預估台南山區雨量將上看300至500毫米，不容小覷。

楠西區公所將8戶土石流潛勢地區保全戶預防性撤離。區長何榮長表示，區內共有37戶76人為土石流潛勢地區保全戶，在颱風登陸前已逐步勸導民眾撤離，目前雖不及土石流黃色警戒，不過為了民眾安全，先將行動不便、獨居的保全戶先行預防性撤離，龜丹里1人、密枝里7人、灣丘里3人，共11人，2人安置在公所，其餘送至眷屬家中依親。

根據市府民政局下午5點30分統計，因應海葵颱風疏散撤離人數，安定1人、龍崎1人、玉井4人，南化10人、東山區67人等，總計145人預防性撤離。