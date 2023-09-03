台南疫情嚴峻…「流言蜚語」傷防疫人員的心 衛生局回擊了

台南市登革熱疫情雖嚴峻，目前累積病例數已超過3500人，但和2015年大流行高達 2萬多人感染，被認為因已有充分經驗加上近幾年的投入研究，以及科技輔佐，防疫作為深獲肯定。但近來也傳負面質疑的聲音，讓防疫人員傷了心，備感無奈，只能更努力工作。

衛生局表示，近日有人批評南市登革熱防治中心，編制百人，不到3分之1會使用噴槍；登革熱疫情一開始，登革熱防治中心協調衛生局出動噴藥，但新冠肺炎時期，防疫人力缺口時，衛生局也曾委託登革熱防疫中心協助，但登防中心主管以「登革熱專責」未派員支援；國軍噴藥時，登防人員在旁聊天，噴藥設備故障，還在旁戲謔嘲笑，明顯勞逸不均；登防中心鬆散，衛生局長和疾病管制科長沒有落實管理，間接導致疫情失控，以及質疑蔡玲珊獲聘市政顧問。

衛生局對這些質疑說明指，登革熱防治中心成員共58人，另有46人為季節性短期雇用孳清班，派駐熱區衛生所調查孳生源，58人中有33人除每周2天監測誘卵桶布設及病媒蚊，其餘時間化學防治，包含噴藥與現場後勤人力。

衛生局表示，登革熱為蚊媒傳染病，防治方法與新冠肺炎不同，為搶時間殺滅帶病毒蚊子，需短時間化學防治，因此排定其他科室小部分人力協助，衛生局並負責全市公共衛生業務，遇緊急事件時全局同仁都有義務接受任務指派，以保障民眾健康。

衛生局說，國軍自6月底開始支援南市登革熱化學防治作業，各界都非常感謝與肯定。而登革熱防治中心人員從6月12日起全員投入疫情調查、密度調查、孳生源清除、擴大篩檢及化學防治等防疫工作，透過疫調的精準度、化學防治當日前置作業，早上6點就到場配藥及槍枝維護等，然後進行家戶噴藥，不分假日，每月平均加班時數均超過40小時。

對於登革熱防治中心遭批功能欠彰、防疫策略失當，登革熱中心強調，本著聞過則喜的態度納入檢討，除更積極強化中心的功能外，對於防治策略也將參採專家及疾病管制署建議進行滾動式修正，並指出若有少數同仁個人言行失當，會再要求登防中心主管嚴加管理及糾正以維護政府形象。

衛生局指出，因應疫情，每周一、三、五召開緊急應變指揮系統會議（ICS），登防中心各組都是成員，各項追辦及工作均有會議紀錄，另中心顧問蔡玲珊曾擔任過中心執行秘書，有43年疾管經驗，甚獲各界肯定，此次借重她的經驗，聘為無給職市政顧問，以專家身分提供各項建議。