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「全國最美果菜市場」本月起停車收費 每小時20元

聯合報／ 記者謝進盛李文德／台南即時報導
台南新化果菜市場本月起實施停車收費，每小時20元。記者謝進盛／攝影
台南新化果菜市場本月起實施停車收費，每小時20元。記者謝進盛／攝影

有 「全國最美果菜市場」美稱的台南新化果菜市場，本月1日起全面停車收費，每小時20元。多數民眾認同說，這是落實「使用者付費」，相當合理，也有人抱怨又要傷荷包，農業局表示，希望提供更優質服務，籲請各界能支持。

台南農產運銷公司日來在臉書張貼9月1日起停車收費，每小時20元，可以現金或一卡通、悠遊卡支付，不過知道人不多，一度還被視為假訊息。

台南市政府農業局及新化果菜市場晚間均證實收費情事，後續也會加強宣導。新化果菜市場說，因發現有特定車主長期將車子停放，為公平及有效增加車位週轉率決定實施收費，但針對長期往來特定客戶也提供相關停車優惠。

新化果菜市場從原新化市區搬到市道175線近虎頭埤現址，占地8公頃，室內面積高達 3086坪，有4層樓高，2022年12月14日正式營運，攤商格位計有零批場162格、飲食區15攤；場內車輛動線採客貨分流，2進1出；停車場區汽車位341席、機車位383席、大型裝卸車位49席、大客車位6席。

台南 傳統市場 停車費

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