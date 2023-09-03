溫室屋頂罩綠網較美觀？ 嘉縣農民：防颱措施

嘉縣許多栽植瓜類的溫室屋頂，近日披上了一層綠色網子並以繩索牢牢固定；農民說，這不是為了好看而是防颱措施，可防止屋頂透明塑膠布被強風吹破，避免農作物損失。

為因應颱風海葵來襲，嘉縣太保市農民謝俊宏告訴中央社記者，蓋有溫網室的農民，近日已加強四周圍網與屋頂透明塑膠布的加固工作。

謝俊宏說，看到溫室屋頂罩了一層綠色網子，就是防颱措施，不是為了裝飾或美觀。這層網子的作用，是用來增加透明塑膠布的抗風能力。

謝俊宏指出，在民國106年以前蓋的溫室，常因鋼構的強度不足被風吹倒，為此政府訂定了強度標準，這幾年就未聽說颱風來時溫室被颱風吹倒，所以農民只需加強塑膠布保護。一般來說塑膠布的壽命約4年，時間到就要更換，不然遇到颱風多罩層網子也沒用。

今天嘉義縣各處漁港已停滿了漁船，繫緊纜繩並做好避碰措施。

不過，布袋漁港旁的觀光漁市，早上至中午很多人來買海產，海邊也見到有人在垂釣。縣府說，根據中央氣象局的預測明天颱風會籠罩在嘉義上空，停止上班、上課一天，風強雨大時大家就不要出門了。