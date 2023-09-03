颱風來襲 雲林古坑居民預防性撤至中華科大翠華會館

颱風海葵來襲，雲林縣今天下午停班停課，並預防性撤離古坑鄉容易因風雨形成孤島的地區居民，目前已有30多人撤至臨時收容處中華科技大學翠華會館，預估入住人數會超過50人。

雲林縣長張麗善今天上午在災害應變中心召開工作會議指示，預防性撤離土石流潛勢區域古坑鄉樟湖村、草嶺村、桂林村、華山村等部分居民，鼓勵民眾至親友家暫住依親，並開設位於古坑鄉台3線旁中華科技大學翠華會館為收容處供臨時入住。

雲林縣政府新聞處告訴中央社記者，目前已撤離30餘人至翠華會館，預估今晚會有50多人入住；古坑鄉公所說，縣府要求撤離的居民，已陸續離開山區避難，其中很多人在斗六或南投縣的竹山擁有房子，就不用縣府安置。

另外，華山、古坑假日來了不少觀光客，縣府表示，在宣布今天下午停班停課後都已離開，民宿也沒住人了。

張麗善中午到山區瞭解災害應變準備情形表示，今天在古坑鄉土石流潛勢區域及易成孤島地區執行「預防性撤離」以及「公務重機具預布」，謝謝古坑鄉長林慧如、各村長全力配合，讓工作得以順利進行。

雲林縣工務處表示，計有大型挖土機2台、山貓3台、怪手1台、4台卡車及2組人員24小時駐守古坑草嶺地區待命，一旦有形成孤島之虞時，可直接執行各項搶險作業。

口湖鄉箔子寮漁港近日一再發生海水倒灌，上午潮水再度溢出堤防，口湖鄉代表會主席王溪邊說，雲林還沒下大雨，水就開始淹，居民擔憂明天颱風越過中央山脈後，淹水情況更嚴重。

張麗善強調，縣府會全力協助防災；今晚至明天風雨會逐漸加大，雲林山上與海邊危險性高，民眾請遠離。