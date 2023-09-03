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嘉義縣推網具消毒示範計畫 避免在池魚染病死亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推網具消毒示範計畫，避免在池魚染病死亡。圖／張建成提供
嘉義縣推網具消毒示範計畫，避免在池魚染病死亡。圖／張建成提供

嘉義縣近年屢傳養殖漁業損失，漁民辛苦將魚養大準備收成時，聘請網工所帶來的網具疑未消毒，導致疫病在不同魚塭間傳播，使在池魚染病甚至死亡。縣府今年首辦網具消毒示範計畫，補助漁民設置大型水桶及消毒液；漁民希望能補助網具出租業者，盼租到已消毒網具。

黃姓漁民說，網具在不同魚塭重複使用，確實容易導致魚病傳染，建議可在每個養殖區都設置清洗定點，讓網工能在作業前消毒網具，也可補助當地幾名出租網具業者，讓業者在出租前先消毒網具，從源頭避免魚病傳染，希望計畫廣為推動造福更多漁民。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會表示，希望從每個魚塭落實管理，包括網具、池底管理，補助漁民自行消毒，而非補助網具業者，今年共有20個名額，將擇優遴選補助漁民，有意願者都可在9月5日前申請，邀請漁友主動消毒網具，提升魚塭安全防疫管理。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，吳郭魚、鱸魚等通常無法一次收成，有漁民在第一次收成後，發現在池魚感染魚病，約1成魚因此死亡造成損失，與水產獸醫師討論後發現，漁民租用的網具疑未消毒，成為病原菌散播媒介，導致捕撈後常引發魚病。

漁業科長張建成說，今年首次補助嘉義縣養殖漁業生產區發展協會辦理網具消毒示範計畫，將補助示範戶設置大型水桶及消毒液，在捕撈前先消毒網具，也提供二氧化氯消毒劑及沸石粉，維護捕撈後水體及池底，若效果良好未來將持續推擴。

漁民 嘉義

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