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嘉義縣山區嚴防豪雨土石流 森林遊樂區、林鐵預警性停駛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中度颱風海葵颱風逼近，阿里山國家森林遊樂區昨下午5點起預警性休園。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
中度颱風海葵颱風逼近，阿里山國家森林遊樂區昨下午5點起預警性休園。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

中颱海葵暴風圈壟罩台灣，即將登陸，最強恐達10級陣風，嘉義縣災害應變中心提升為一級開設，嘉義縣長翁章梁今早召開第1次工作會報，指示各局處嚴正以待。嘉義縣府人事處表示，今晚8點以後，將視風力及雨量預測資料，聯繁鄰近縣市政府預計發布情形，再研判是否發布停班停課訊息。

依據中央氣象局預報，受海葵颱風及外圍環流影響，山區預估會有豪大雨發生。阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨有落石崩坍疑慮，昨下午5時起預警性休園，自然步道也暫停開放。嘉義分署呼籲，颱風應避免前往山區或步道，確保自身及行車安全。

阿里山林業鐵路今、明2天預警性停駛，包括本線嘉義至十字路、檜來嘉驛嘉義至北門，以及支線祝山、沼平、神木，將視颱風動向及天候狀況，巡檢確認路線安全後，再公告復駛時間；另、檜意森活村、嘉義製材所開休園情形，則配合嘉義市政府停班課標準辦理。

「非必要盡量減少出門」，翁章梁說，海葵颱風將侵襲台灣，強風、雨勢需特別注意，應做好防颱準備，嚴防淹水、注意相關吹落物等，也責成相關單位，加強巡查廣告物及鷹架，加固補強或依法拆除，若有路樹倒塌阻礙交通，即時通報會立即清除搶通。

嘉義縣災害應變中心今升級為一級開設，縣長翁章梁指示各局處嚴正以待。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣災害應變中心今升級為一級開設，縣長翁章梁指示各局處嚴正以待。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣災害應變中心今升級為一級開設，縣長翁章梁指示各局處嚴正以待。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣災害應變中心今升級為一級開設，縣長翁章梁指示各局處嚴正以待。圖／嘉義縣政府提供

海葵颱風 嘉義 阿里山

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