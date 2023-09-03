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嘉市新湖美夜市用地曝光 積極申請為合法觀光夜市

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市湖美夜市開幕當天下雨，仍吸引爆滿民眾逛夜市。圖／本報資料照片
嘉義市湖美夜市開幕當天下雨，仍吸引爆滿民眾逛夜市。圖／本報資料照片

嘉義市最大夜市「湖美夜市」，於今年5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，連總統參選人柯文哲也去逛夜市，但市府發現夜市用地不符合都市計畫法土地分區使用規定，不到1個月夜市黯然落幕；近來傳聞業者將重起爐灶，業者證實訊息，已找到用地，正在申請合法觀光夜市，請拭目以待。

位於嘉義市湖子內區段徵收新興社區，湖美八路與湖子內路口，面積逾2千多坪土地的「湖美夜市」，今年5月間開幕，有400多攤商進駐，吸引民眾前來遊逛，是嘉市規模最大的夜市，夜市每周三、五營業日晚間人聲鼎沸、車水馬龍。連總統參選人柯文哲也來夜市遊逛，拉抬人氣。

市府未針對俗稱「夜市、商展」的移動式攤販集中場，訂定自治條例，依經濟部法令解釋，夜市只能在商業區、公共設施保留地營業，市府會勘發現夜市使用的休閒專區用地，不符都市計畫法土地分區使用規定，將裁罰並發文要求業者另覓合法地點。風光開幕不到1個月的湖美夜市最後只能結束。

近來有傳聞湖美夜市將重新開幕，地點選在湖美八路與健康二路口；業者證實地點確實在原址附近，面積較小，初步規畫300多個攤位，原址將改為停車場，目前已積極向市府申請觀光夜市中，不會重蹈覆轍，一定合法設立，因最近雨勢關係，整地工作稍被延誤。

業者表示，原來的攤商幾乎都沒有退租，大家都在等待新的夜市開幕，有些攤商甚至1個多月都沒有擺攤收入，因為他們看好湖美夜市未來的發展。

在經營期間，業者曾拾獲不少來自他縣市民眾遺失物交給警方，因此湖美夜市不止吸引嘉義縣市民遊逛，連台中、高雄、台南等地的民眾也都過來，可說是為嘉義市帶來夜市經濟效益。

嘉義市新湖美夜市地點曝光，業者證實已積極申請觀光夜市中。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義市新湖美夜市地點曝光，業者證實已積極申請觀光夜市中。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義市新湖美夜市地點將位於原址附近。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義市新湖美夜市地點將位於原址附近。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
總統參選人柯文哲曾到湖美夜市拉抬人氣。圖／本報資料照片
總統參選人柯文哲曾到湖美夜市拉抬人氣。圖／本報資料照片

夜市 嘉義 都市計畫

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