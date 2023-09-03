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台南文化景點防颱 「台江阿嬤」手提油燈包布加固

中央社／ 台南3日電

颱風海葵來襲，有民眾發現在台南四草大橋附近展出的裝置藝術「台江阿嬤」手上所提油燈被布包起來，笑稱是為不要再招颱風來，市府文化局指出，包住加固是為避免強風造成損毀。

正在台南市安南區四草堤防等地展出的「開江紀」藝術裝置展，開展以來頗獲民眾好評，其中位於四草大橋附近的作品「吾海吾江」，創作藝術家范志明以漂流木結合鐵件，刻劃揹著孩子的女性提油燈並遙望遠方，特別受民眾矚目，作品並被暱稱為「台江阿嬤」。

台南今天上午風雨不大，有民眾經過四草大橋附近時，發現「台江阿嬤」手上提的油燈用布包起來固定住，引發民眾討論，有人開玩笑指出，可能因為阿嬤提著油燈就好像在指引方向，吸引颱風前來，最近已經引來2個颱風，所以才把燈罩起來，希望不要再招颱風來了。

台南市政府文化局透過新聞稿指出，創作者想法是藉油燈展現母性散發光亮、溫暖，指引在江海裡疲憊晚歸的人們，朝向共同燦爛美好的人生歸屬，被解讀成吸引颱風，只能說民眾太有創意，這次把燈罩起來單純只是為避免強風損及作品。

文化局指出，上次颱風杜蘇芮影響期間，文化局管轄場館出現不少災情，此次已在數日前提早進行各園區場館防災整備，除了修剪樹木、清理天溝，還把玻璃封起希望減少損害，其中也包括昨天在「台江阿嬤」展出地點入口拉起封鎖線，暫時禁止遊客進入，並為作品加固防颱。

颱風 阿嬤 文化局

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