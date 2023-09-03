海葵變慢又逢大潮 拉長影響時間 黃偉哲：面對考驗

海葵颱風來襲，台南下午會受到影響，「海葵颱風台南市災害應變中心」已在今早提升至一級開設。市長黃偉哲說，午後中南部風雨會有增強的趨勢，要求各單位嚴陣以待，做好最後一次的盤點檢查，包括工具機組、人員、抽水機、抽水站、防水閘門等，必須要妥善率100%。

防颱會議中，黃偉哲特別關心水庫儲水及洩洪的調節問題，倘雨量未達預期或過多，都會造成之後可能缺水或滿庫的疑慮，提醒第六河川局、農水署、自來水公司等相關單位，針對水庫調節性放水的措施做最精確的判斷，要預留空間作防洪準備，並密切注意排洪時下游水位升高的即時情況。

水利局說明，已針對重要排水在建工程及抽水站完成巡查，499台移動式抽水機及60座抽水站都已完成巡查及試運轉，6成排水防潮閘已關閉；另外，滯洪池總蓄水量約1100萬噸，進行預洩降排空作業，以增加滯洪容量。

黃偉哲於會後前往仁德滯洪池及萬代橋工程地點視察。他表示，仁德滯洪池是為減輕仁德地區水患而闢建，面積為24公頃，總滯洪量53萬噸，加上萬代橋改建讓通水斷面打開，目前雖然橋梁施工中，但已打開三爺溪瓶頸段，已解決大部分排水問題，相信可大幅改善仁德、永康、大灣的水患問題。

黃偉哲提到，海葵颱風接觸陸地後速度變慢，影響台灣的時間以及範圍都拉長拉寬，台南面對颱風加上大潮的情況，市府團隊也正在從過去經驗學習如何調節應對，讓遇大潮時的積水狀況減低，希望這次台灣、台南能順利度過颱風危機。