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海葵來勢洶洶台南雨量上看500毫米 黃偉哲：嚴陣以待

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德二行里成立水患自主防災社區，已針對里內6處低窪已淹水處，設置擋水板及沙包。記者李文德／攝影
仁德二行里成立水患自主防災社區，已針對里內6處低窪已淹水處，設置擋水板及沙包。記者李文德／攝影

海葵颱風來勢洶洶，依據中央氣象局資料，中午過後台南市將進入颱風暴風半徑，風雨將逐漸增強，晚間6點過後，風力會再增強，雨量也上看300至500毫米。台南市長黃偉哲今上午前往仁德區視察萬代橋改建工程、三爺溪流域防汛整備情形。黃偉哲表示，午後颱風將在台東登陸，預估從台南出海。速度會變得更慢，不管如何台南、高雄沿海都必須注意，嚴陣以待。

台南市長黃偉哲今天上午前往仁德滯洪池、萬代橋改建工程視察防汛整備工作。針對颱風動向，他表示，海葵颱風速度變慢，如此也延長了它對台灣的贏想的時間。午後將從台東登陸，預估從台南出海。出海後速度又變得更慢，不論速度減緩或者海面打轉會就影響到台南、高雄西部沿海的時間，是必須注意。

黃偉哲指出，仁德滯洪池面積為24公頃，總滯洪量總共53萬公噸，加上萬代橋改建將通水斷面打開，可讓大量雨水更快速流入海。可解決大部分排水問題，是此地解決水患的兩大鑰匙。除此之外更會密切注意永康大灣、崑山地區、仁德三爺溪流域、安南區等易淹水點。他更說，今天中午適逢滿潮，雖不如前三天大潮水位高，但還是需要嚴陣以待。

仁德區長黃素美表示，目前已經提供沙包，供民眾前往公所領取。如二行、大甲里等都有成立水患自主防災社區，已經提供檔水泥板。而先前機場路495巷傳出淹水形成小瀑布的情形，已經事前將該路段排水溝清淤，隨時注意是否還有堵塞，若發生就會派出重機具準備。

二行里長吳權國表示，里內共有6處較為低漥，每逢大雨、颱風一定淹水的地帶。今天早上自主防災小隊就分別設置好擋水板，確保居民安全。

海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今上午前往仁德區視察萬代橋改建工程、三爺溪流域防汛整備情形。記者李文德／攝影
海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今上午前往仁德區視察萬代橋改建工程、三爺溪流域防汛整備情形。記者李文德／攝影
海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今上午前往仁德區視察萬代橋改建工程、三爺溪流域防汛整備情形。記者李文德／攝影
海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今上午前往仁德區視察萬代橋改建工程、三爺溪流域防汛整備情形。記者李文德／攝影
仁德二行里成立水患自主防災社區，已針對里內6處低窪已淹水處，設置擋水板及沙包。記者李文德／攝影
仁德二行里成立水患自主防災社區，已針對里內6處低窪已淹水處，設置擋水板及沙包。記者李文德／攝影

海葵颱風 黃偉哲

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