好險！中颱海葵侵門踏戶 南市文旦龍眼酪梨幸好都已收成

中颱海葵「侵門踏戶」進逼，相關農產採收情形牽動後續蔬果行情，台南市政府農業局今上午表示，台南地區文旦、龍眼、酪梨幾乎都已收成完畢，官員也說，颱風若再提早一周登陸，災情恐怕不堪設想。

農業局說，上次蘇拉颱風未對台灣造成災害，但也讓農民警惕，許多可收成作物都已採收，如文旦、龍眼、酪梨等幾乎都已收成完畢。

尤其文旦採收，更得把握相關節氣，才能確保絕佳風味，好險上周已至成熟期，多數柚農幾乎全數採收完畢，對照當前海葵颱風走勢，真的讓人嚇出冷汗。

農業局也指出，水產及畜產業的防災應變措施也多已完備，因應海葵颱風，仍須有防範措施供農友參考：

一、作物方面：文旦採收後要注意集貨場或倉庫防風防水設施，柑橘、柳丁正值生長期，洋香瓜等瓜類多剛種植，可加強果實固定，以減少強風造成果實之損傷，並加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施。

二、養殖漁業方面：南市虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等，目前皆為養殖階段。因魚塭養殖多位於地勢低窪地區，易因大雨造成災損。因地勢關係，建議農漁民注意事項如下：

1.鞏固岸壁、必要時塭堤加設防護網。

2.疏通排水設施、巡視水閘門正常啟用。

3.檢修備用發電機及抽水機正常運作並添足用油。

4.留意降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化之因應措施。

三、畜牧方面：南市畜禽養殖多以室內飼養為主，應加強建物設施固定、電路安全及水路等暢通無虞，提醒畜牧業者注意事項如下：

1.清理畜牧場周圍排水溝渠，避免排水孔道阻塞造成積水淹水。另相關電路避免受潮及短路造成危險。

2.檢視畜禽舍週邊帆布應完整牢固，以免遭強風吹襲破壞，並檢查飼料貯存處及飼料桶蓋妥防雨帆布，須壓牢固定。

3.放養畜禽應移至室內空間，避免造成損失及降低後續疫病風險，如畜禽舍周圍有樹木亦注意並進行適當修剪。