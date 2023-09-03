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嘉縣青農葉永霖返鄉務農 導入科技一秒建立訂單、派車
嘉義縣青農葉永霖返鄉務農14年，發現傳統出貨流程由人工逐筆輸入訂單容易出錯，向縣府申請智慧農業推動補助計畫，創新打造電腦雲端系統及手機APP，整合出貨訂單、司機配車等功能，一鍵就可導入訂單資料，讓員工中午不必再加班，也省下因出貨錯誤每年被罰款20萬元。
葉永霖說，傳統中午12點30分接到量販店訂單時，必須把握出貨時間2小時，趕在下午2點30分理貨出貨，但人工逐筆輸入訂單，容易誤植數量需重新校正，導致出貨流程延誤，經常發生延誤配送、數量錯植等事情，每年被通路罰款20萬元，增加不小成本負擔。
葉永霖說，導入雲端管理系統後，直接匯入通路訂單，就可快速建立訂貨單，電腦彙整表格減少出錯率，出貨百分比、不足量、箱數都會自動計算，有助於管理庫存、收付款，現在員工中午都能安心吃飯休息；此外，也能規畫最佳司機配送路線，提升車輛運轉效率。
「導入雲端系統是智慧農業發展基礎！」翁章梁說，嘉義縣2022年推動智慧農業推動補助計畫，鼓勵農民採用先進技術，提升生產效率及品質，透過建構智慧農業產銷體系，助農民打造安全、安心、永續的農業生態圈，提高農業競爭力，邀請大家一起攜手共同努力。
農業處表示，縣府提供智慧農業推動補助計畫，補助建置「農業ERP」與「智能派車」等資訊系統，也有感測器、監控系統及自動化設備等，盼實現精準灌溉和施肥；另，協助農民使用數據分析工具及軟體，分析及預測農業生產數據，提高農產品產量並降低成本。
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